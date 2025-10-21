Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 10:12

Метеоролог сообщил хорошие новости жителям Свердловской области

Метеоролог Пулин: в Свердловскую область до конца недели пришла теплая погода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловскую область возвращается тепло после холодной ночи, сообщил автор Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» метеоролог Алексей Пулин. Жители региона смогут ощутить повышение температуры уже в середине недели.

По словам эксперта, теплая воздушная масса поступает в регион с юга благодаря западной периферии сибирского антициклона. Это приведет к значительному дневному прогреву, при этом разница между ночными и дневными значениями термометра может составить от 10 до 15 градусов. Исключением станут только северные районы области, где ожидается облачная погода и вечерние дожди.

Метеоролог также представил подробный прогноз температуры до конца недели, который наглядно показывает динамику. В ночь на 22 октября столбики термометров покажут около +1°C, а днем воздух прогреется до +10°C, после чего к выходным температура постепенно снизится.

Ранее главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что мороз и снег в последнюю декаду октября в Москве не прогнозируется. Однако в столице ожидаются практически ежедневные осадки в виде дождя. Наиболее интенсивными они будут в конце текущей недели.

