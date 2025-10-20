Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 20:34

Синоптик рассказала о погоде в Москве до конца октября

Синоптик Позднякова: Москву ждут дожди и плюсовая температура

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мороз и снег в последнюю декаду октября в Москве не прогнозируется, заявила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в Telegram-канале. Однако в столице ожидаются практически ежедневные осадки в виде дождя. Наиболее интенсивными они будут в конце текущей недели.

Глубокий циклон с центром над югом Скандинавии также принесет и тепло, дневная температура воздуха вновь достигнет 10 градусов, и средняя суточная температура воздуха будет выше нормы на пару градусов, — сообщила она.

До этого технический эксперт Олег Марков заявил, что менять шины автомобиля на зимние необходимо при первых ночных заморозках, когда температура опускается до нулевых значений. Специалист подчеркивает, что стандартные рекомендации по среднесуточной температуре могут быть опасны на практике.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие 10 дней температура в центральных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов будет выше нормы. По его информации, на европейской части страны также прогнозируется усредненная температура.

