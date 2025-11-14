Москвичам раскрыли причину появления фиолетового неба

Рано утром 14 ноября жители Москвы могли наблюдать фиолетово-красное небо, однако ничего необычного в этом явлении нет, заявила в беседе с РБК главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, на цвет повлияли сочетание оптических эффектов и высокая влажность воздуха.

Сегодня у нас в облаках были просветы, поэтому, когда солнце восходило на востоке, часть облаков верхнего яруса окрашивалась в такой вот розовый цвет. <…> Никакая магнитная буря на этом не сказывалась, — объяснила синоптик.

Она отметила, что такое явление характерно именно для восхода солнца, когда небо на короткий промежуток времени «очищается от облаков». При этом никакие посторонние факторы на цвет не влияют, все происходит естественным образом, резюмировала Позднякова.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на Земле завершилась магнитная буря, которая продолжалась почти двое суток. Он уточнил, что в течение ближайших часов возможно возмущение магнитосферы, которое не достигнет уровня полноценной магнитной бури.

До этого стало известно, в Москве и области 14–16 ноября ожидается «желтый» уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра России, он связан с сильными порывами ветра и осадками. В частности, 14 ноября в Подмосковье прогнозируется ветер со скоростью 15 м/с.