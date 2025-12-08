ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 10:50

Москвичам рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь

Синоптик Позднякова: снег может выпасть в Москве в новогоднюю ночь

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Снег может выпасть в Москве в новогоднюю ночь, заявила метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. По ее словам, на это указывают модели долгосрочных прогнозов погоды.

В этом декабре москвичи без снега на Новый год не останутся, — написала Позднякова.

При этом синоптик отметила, что на первой неделе декабря средняя температура воздуха была положительной. В частности, на метеостанции, расположенной на ВДНХ, столбики термометра были на уровне плюс 2,1 градуса, что на 5,4 градуса выше нормы. Позднякова добавила, что теплое начало зимы в Москве не редкость, такое происходит раз в три-четыре года.

Ранее метеоролог Александр Шувалов заявил, что в Москве и областях средней полосы России пока не ожидается устойчивого снежного покрова. Он указал, что в Московском регионе возможен небольшой снегопад, однако волна тепла снова поднимет температуру до плюс 3–5 °С, что приведет к таянию выпавшего снега.

В свою очередь синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин отметил, что с 8 по 14 декабря москвичей ждет чередование мороза и тепла. Специалист добавил, что в четверг, 11 декабря, столбики термометров могут показать положительные двузначные значения, при этом в выходные снова придет морозная погода.

Россия
Москва
Татьяна Позднякова
синоптики
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарколог предупредил о последствиях употребления безалкогольного пива
Доля российских вин на рынке приблизилась к рекордным 70%
«Бестолковое поведение»: в ГД раскритиковали Зеленского за одно решение
Юная гимнастка едва не лишилась спортивной карьеры по ошибке врачей
Врач предупредила, к каким тяжелым последствиям приводит анорексия
FONBET направил 5 млн рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 декабря: трупы, освободили ли Гуляйполе
США и Украина обсудили «ключевой» для России вопрос в переговорах
Домашний тиран избил жену из-за чистящего средства в раковине
Россиянам назвали последствия взлома аккаунта на «Госуслугах»
На главу судейской мафии разрешили возбудить дело
Огонь охватил здание администрации в Кашире
Магнитные бури сегодня, 8 декабря: что завтра, стресс, проблемы с ЖКТ, боли
Наступление ВС РФ на Харьков 8 декабря: пьяные бойцы-наркоманы, Волчанск
Раскрыто, сколько кадров заменят в России в ближайшие семь лет
Военэксперт поставил точку в споре о новых атаках ВСУ под Курском
Человек упал на пути в метро Москвы
Страшная авария с поездом унесла жизни двух человек
Москвичам рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь
«Уникальное явление»: Путин оценил значимость «Бессмертного полка» для мира
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Общество

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.