Москвичам рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь Синоптик Позднякова: снег может выпасть в Москве в новогоднюю ночь

Снег может выпасть в Москве в новогоднюю ночь, заявила метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. По ее словам, на это указывают модели долгосрочных прогнозов погоды.

В этом декабре москвичи без снега на Новый год не останутся, — написала Позднякова.

При этом синоптик отметила, что на первой неделе декабря средняя температура воздуха была положительной. В частности, на метеостанции, расположенной на ВДНХ, столбики термометра были на уровне плюс 2,1 градуса, что на 5,4 градуса выше нормы. Позднякова добавила, что теплое начало зимы в Москве не редкость, такое происходит раз в три-четыре года.

Ранее метеоролог Александр Шувалов заявил, что в Москве и областях средней полосы России пока не ожидается устойчивого снежного покрова. Он указал, что в Московском регионе возможен небольшой снегопад, однако волна тепла снова поднимет температуру до плюс 3–5 °С, что приведет к таянию выпавшего снега.

В свою очередь синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин отметил, что с 8 по 14 декабря москвичей ждет чередование мороза и тепла. Специалист добавил, что в четверг, 11 декабря, столбики термометров могут показать положительные двузначные значения, при этом в выходные снова придет морозная погода.