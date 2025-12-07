ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 16:38

Зима не торопится приходить в столицу

Синоптик Шувалов: стабильный снежный покров не торопится приходить в Москву

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве и областях средней полосы России пока не ожидается устойчивого снежного покрова, рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, в Москве и Подмосковье возможен небольшой снегопад, однако новая волна тепла снова поднимет температуру до +3–5 °С, что приведет к таянию выпавшего снега, передает РИА Новости.

Граница снежного покрова, скорее всего, так и застынет на рубеже Петрозаводск — Кострома — Нижний Новгород — Саратов. Не продвинется южнее. Зима не торопится в среднюю полосу, только снежком и небольшими морозами затронет, — прокомментировал синоптик.

В декабре в столице вероятность снега существует, но точно предсказать, когда это произойдет, невозможно. Синоптики прогнозируют небольшой снег в средней полосе в середине следующей недели, однако, вероятнее всего, он затронет восточные регионы, такие как Волго-Вятский район и Среднее Поволжье.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что формирование снежного покрова в Москве прогнозируется к концу декабря. До этого момента в столице ожидаются кратковременные осадки, а температура будет выше нуля.

синоптики
Москва
снег
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Балицкий раскрыл причину масштабных отключений в Запорожской области
На пьедестал «Формулы‑1» взошел новый чемпион
Россиянам рассказали, как сохранить зрение при работе за компьютером
США заподозрили в желании избавиться от Зеленского
Стало известно, что ВСУ делают с котами в зоне СВО
Лучшая версия рецепта закуски из печени трески, которую вы не пробовали
Сильная вьюга и дубак до -20? Погода в Москве в середине декабря: что ждать
Жена Зеленского есть на пленках Миндича
Шеф-повар объяснил, почему докторская колбаса из СССР стала деликатесом
Дорожный инспектор предотвратил аварию с непредсказуемыми последствиями
Турист случайно наткнулся на уникальную находку возрастом 200 млн лет
В России предупредили о крахе мировой экономики из-за одного шага США
Умный холодильник Samsung довел девушку до психбольницы
Нетрезвый пассажир устроил резню в поезде
Россияне начали пить как в 90-х
Калининградец украл у бывшего работодателя 1,8 млн рублей
Полыхающего зацепера нашли на крыше киевского экспресса
В Ливнах жители придумали необычный способ общения
Названы самые подходящие для счастливого брака мужчины
Белоусов поздравил солдат с освобождением Кучеровки
Дальше
Самое популярное
Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.