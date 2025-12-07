Зима не торопится приходить в столицу Синоптик Шувалов: стабильный снежный покров не торопится приходить в Москву

В Москве и областях средней полосы России пока не ожидается устойчивого снежного покрова, рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, в Москве и Подмосковье возможен небольшой снегопад, однако новая волна тепла снова поднимет температуру до +3–5 °С, что приведет к таянию выпавшего снега, передает РИА Новости.

Граница снежного покрова, скорее всего, так и застынет на рубеже Петрозаводск — Кострома — Нижний Новгород — Саратов. Не продвинется южнее. Зима не торопится в среднюю полосу, только снежком и небольшими морозами затронет, — прокомментировал синоптик.

В декабре в столице вероятность снега существует, но точно предсказать, когда это произойдет, невозможно. Синоптики прогнозируют небольшой снег в средней полосе в середине следующей недели, однако, вероятнее всего, он затронет восточные регионы, такие как Волго-Вятский район и Среднее Поволжье.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что формирование снежного покрова в Москве прогнозируется к концу декабря. До этого момента в столице ожидаются кратковременные осадки, а температура будет выше нуля.