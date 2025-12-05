Синоптик предупредил москвичей о температурных качелях на следующей неделе Синоптик Ильин: с 8 по 14 декабря москвичей ждет чередование мороза и тепла

С 8 по 14 декабря москвичей ждет чередование мороза и тепла, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, зимняя погода быстро сменится заметным потеплением и дождями.

В столичном регионе в начале недели с 8 по 14 декабря подморозит и насыпет снега, но зимняя погода закончится быстро. Через несколько дней снова начнется потепление, а снегопады превратятся в дожди. В понедельник и вторник дневная температура воздуха в Москве ожидается в диапазоне от нуля до +2 градусов. По ночам — от нуля до −2. В эти дни будет идти снег, наиболее сильный ожидается 9 декабря, — пояснил Ильин.

Он отметил, что среда станет переломным днем, когда начнется активное потепление. По словам Ильина, в четверг столбики термометров покажут почти двухзначные значения. Синоптик не исключил, что в выходные снова придет морозная погода.

В среду, 10 декабря, температура в Москве начнет расти. Днем местами воздух прогреется до +4 градусов. В четверг может потеплеть уже до +9 градусов. В пятницу, 11 декабря, днем прогнозируется до +6 градусов. На небе будет облачно с прояснениями, осадки ожидаются в виде дождей. В выходные снова может похолодать. Днем, 12 декабря, потепления ждать не приходится: температура воздуха будет в районе −2 градусов. При переменной облачности местами пройдет снег с дождем. В воскресенье погода днем составит не выше +1 градуса, — пояснил Ильин.

Он добавил, что атмосферное давление в понедельник будет на отметке 757 миллиметров ртутного столба, затем оно начнет постепенно снижаться. По его словам, к среде оно упадет до 745 пунктов, а в пятницу и выходные будет неустойчивым.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что формирование снежного покрова на территории Москвы прогнозируется к концу декабря. По ее словам, до этого момента в столице ожидаются кратковременные осадки, а столбик термометра будет подниматься выше нуля.