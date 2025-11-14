Синоптик раскрыл, что будет после двухдневного геомагнитного кошмара Синоптик Леус: на Земле закончилась длившаяся почти двое суток магнитная буря

На Земле завершилась магнитная буря, которая продолжалась почти двое суток, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Синоптик уточнил, что в течение ближайших часов возможно возмущение магнитосферы, которое не достигнет уровня полноценной магнитной бури.

Магнитная буря, бушевавшая на Земле почти двое суток, прекратилась. Закончилась она поздним вечером в минувший четверг, и вот уже более шести часов геомагнитное поле находится в «зеленой» зоне, — отметил специалист.

Леус также рассказал о периоде относительно стабильного геомагнитного поля. Он продлится как минимум до конца текущей недели.

В Москве и области с 14 по 16 ноября объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В Московской области в пятницу, 14 ноября, ожидаются порывы ветра скоростью до 15 метров в секунду. В столице 15 и 16 ноября прогнозируется резкое похолодание с ночными температурами до -5 градусов. Также в предстоящие выходные в Москве дождь перейдет в мокрый снег.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что на следующей неделе в Московском регионе ожидаются снегопады и ледяные дожди. Возможно формирование временного снежного покрова высотой от одного до трех сантиметров, который впоследствии растает. Синоптик также сообщил, что в понедельник, 17 ноября, максимальная температура воздуха составит +3 градуса.