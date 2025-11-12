Москвичам рассказали, когда в столицу ворвется зимняя погода Тишковец: снегопады и ледяные дожди ожидаются в Москве с 17 ноября

Снегопады и ледяные дожди ожидаются в Москве на следующей неделе, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, на земле может появиться временный снежный покров высотой один — три сантиметра, который позже растает. Синоптик также отметил, что в понедельник, 17 ноября, воздух прогреется максимум до плюс трех градусов.

В ночь на понедельник тоже малооблачно и заморозки, а днем теплый фронт принесет снегопады, переходящие в ледяные дожди и дожди, — сказал Тишковец.

Ранее метеоролог рассказал, что гололедица на дорогах Москвы появится после 15 ноября — температура снизится до минус двух градусов. Он отметил, что в среднем сохранится плюсовая температура.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в европейской части страны в середине ноября не будет снега. Он объяснил, что причиной этого станут аномально теплые температурные условия, нехарактерные для данного времени года. Лишь в отдельных редких случаях возможны исключения из этой тенденции, добавил Вильфанд.