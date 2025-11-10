Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 13:55

Синоптик ответил, когда в Москве начнется автомобильная зима

Синоптик Тишковец: гололедица на дорогах Москвы появится после 15 ноября

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гололедица на дорогах Москвы появится после 15 ноября — температура снизится до -2 градусов, рассказал 360.ru метеоролог, ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец. Он отметил, что в среднем сохранится плюсовая температура.

Наступление метеорологической зимы — устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений — <…> откладывается на неделю. А вот автомобильная зима, когда среднесуточная температура станет ниже критериальных пяти градусов, стартует уже в течение текущей семидневки, — рассказал Тишковец.

Метеоролог призвал водителей не затягивать с заменой летней резины на зимнюю. Он также отметил, что снег, который может выпасть на этой неделе, надолго не задержится.

Ранее автомобильный эксперт Петр Баканов рассказал, что шипованные покрышки, у которых выпала значительная часть металлических элементов, необходимо менять. По его словам, их нужно снимать, даже если остаточная глубина протектора еще большая.

Москва
шины
резина
гололед
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Четыре российских региона получат средства на мусороперерабатывающие заводы
В Верховной раде раскрыли детали бегства Цукерманов с Украины
Петербуржец отсудил у заводчицы 255 тыс. рублей за больного породистого щенка
Ученые нашли неожиданные плюсы в алкогольных вечеринках молодежи
«Благоприятная ситуация»: военэксперт о новых возможностях российской армии
Российские Су-35 и Р-37М внезапно назвали угрозой для Израиля
В США раскрыли, где сейчас находится номинантка на «Оскар» Керклэнд
В Екатеринбурге директор магазина расправился с кассиршей
Готовлю ресторанную закуску за 15 минут! Брускетта с авокадо и зеленью
Раскрыты неожиданные цифры по детским преступлениям в России
«Нужно время»: Непомнящий назвал главную проблему Карпина в «Динамо»
В Московский зоопарк привезли двух спасенных амурских тигриц
Ростех пообещал показать обновленный самолет Як-130М за рубежом
Ветврач раскрыла, какие болезни появляются у питомцев из-за стресса хозяев
На Западе Зеленского призвали провести срочные переговоры с Москвой
Фигуранты громкого дела о теракте признали свою вину
В МИД КНР высказались об угрозе генконсула обезглавить премьера Японии
Ас-Сиси оценил отношения между Египтом и Россией
28 лет гнила в подвале: в Кашире раскрыли старое дело об убийстве ребенка
«Еще поговорим»: Лукашенко анонсировал беседу с делегацией США
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.