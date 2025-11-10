Синоптик ответил, когда в Москве начнется автомобильная зима Синоптик Тишковец: гололедица на дорогах Москвы появится после 15 ноября

Гололедица на дорогах Москвы появится после 15 ноября — температура снизится до -2 градусов, рассказал 360.ru метеоролог, ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец. Он отметил, что в среднем сохранится плюсовая температура.

Наступление метеорологической зимы — устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений — <…> откладывается на неделю. А вот автомобильная зима, когда среднесуточная температура станет ниже критериальных пяти градусов, стартует уже в течение текущей семидневки, — рассказал Тишковец.

Метеоролог призвал водителей не затягивать с заменой летней резины на зимнюю. Он также отметил, что снег, который может выпасть на этой неделе, надолго не задержится.

Ранее автомобильный эксперт Петр Баканов рассказал, что шипованные покрышки, у которых выпала значительная часть металлических элементов, необходимо менять. По его словам, их нужно снимать, даже если остаточная глубина протектора еще большая.