Синоптик сообщил, будет ли снег в европейской части России Вильфанд заявил, что в европейской части России в середине ноября не будет снега

В европейской части России в середине ноября не будет снега, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пояснил, что причиной этого явления станут аномально теплые температурные условия, нехарактерные для данного времени года. Лишь в отдельных редких случаях возможны исключения из этой тенденции.

Все равно существенных осадков не ожидается, никакого снега. Но и понижение температуры прогнозируется в начале следующей недели. Но все равно в центре европейской части России это понижение не принесет снега, — указал синоптик.

Ранее Вильфанд говорил, что в середине ноября в Москве установится аномально теплая погода, нехарактерная для этого времени года. По его словам, температурные показатели превысят климатическую норму на несколько градусов, что создаст комфортные условия для пребывания на улице. Синоптик отметил отсутствие существенных осадков в столице и области, добавив, что погода 9 ноября идеально подходит для прогулок.

До этого синоптик Александр Ильин говорил, что в Санкт-Петербурге с 10 по 16 ноября возможен первый снегопад. Осадки принесет холодный атмосферный фронт. В выходные дни погода сохранит неустойчивый характер.