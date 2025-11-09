Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 08:09

Синоптик сообщил, будет ли снег в европейской части России

Вильфанд заявил, что в европейской части России в середине ноября не будет снега

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В европейской части России в середине ноября не будет снега, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пояснил, что причиной этого явления станут аномально теплые температурные условия, нехарактерные для данного времени года. Лишь в отдельных редких случаях возможны исключения из этой тенденции.

Все равно существенных осадков не ожидается, никакого снега. Но и понижение температуры прогнозируется в начале следующей недели. Но все равно в центре европейской части России это понижение не принесет снега, — указал синоптик.

Ранее Вильфанд говорил, что в середине ноября в Москве установится аномально теплая погода, нехарактерная для этого времени года. По его словам, температурные показатели превысят климатическую норму на несколько градусов, что создаст комфортные условия для пребывания на улице. Синоптик отметил отсутствие существенных осадков в столице и области, добавив, что погода 9 ноября идеально подходит для прогулок.

До этого синоптик Александр Ильин говорил, что в Санкт-Петербурге с 10 по 16 ноября возможен первый снегопад. Осадки принесет холодный атмосферный фронт. В выходные дни погода сохранит неустойчивый характер.

снега
погода
Роман Вильфанд
прогнозы погоды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный «темщик» мог заживо сгореть в ДТП с Lamborghini на севере Москвы
Забитый туристами автобус перевернулся в Таиланде
Озвучена доля процентов с российских активов в помощи Запада Украине
В МВД раскрыли, как мошенники обманом заполучают паспортные данные
Жители российского города остались без света после атаки ВСУ
Экоактивистку-иноагента выселили из квартиры в Москве
В Госдуме решили ограничить число банковских карт на человека
«Это фейк»: Сийярто резко высказался о снятии санкций за нефть из России
Швейцарский офицер увидел грубое злоупотребление солдатами в действиях ВСУ
Салат «Мимоза» по-советски: вкус детства на новогоднем столе
Филлеры с маркетплейсов могут изуродовать лицо
В США назвали способ обезопасить MAX от блокировки за границей
Авария с Lamborghini за 30 млн рублей унесла жизни двоих человек
Домашние соленья отправили пять человек в реанимацию на ИВЛ
Два теплохода «не поделили» реку и столкнулись
В МИД России заговорили об ответе на визовые ограничения ЕС
Когда говядина берет за душу: готовим гуляш с подливкой, как в детстве
В Белом доме назвали «на 100% фейковое» СМИ
На Украине «начали отменять» Романовых
«Сильное лобби»: Кнайсль объяснила, кто в США блокирует мир на Украине
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.