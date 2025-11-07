Петербуржцам рассказали, когда в городе выпадет первый снег Синоптик Ильин: с 10 по 16 ноября в Санкт-Петербурге может выпасть снег

На неделе с 10 по 16 ноября в Санкт-Петербурге может пойти первый снег, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, снежные осадки придут в город вместе с холодным атмосферным фронтом.

10 ноября днем в Санкт-Петербурге будет до 5 градусов выше нуля, во вторник — от 4 до 6 градусов, в среду потеплеет до +8, а в четверг — до +10. Небольшие дожди ожидаются в понедельник, среду и четверг. В пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, и температура резко упадет. К утру в городе похолодает до 0 градусов, не исключены заморозки. В ночное время возможен слабый дождь, а вечером не исключен снег, — пояснил Ильин.

Он отметил, что в выходные дни погода останется неустойчивой. По его словам, в субботу петербуржцев также ждет мокрый снег, который может переходить в слабый дождь. Синоптик добавил, что в воскресенье осадков не ожидается.

Температура в воскресенье и днем, и ночью будет находиться в диапазоне от +6 до +8 градусов, осадков не ожидается. Атмосферное давление в понедельник достигнет отметки 761 мм ртутного столба. К выходным оно вырастет до 755–757 мм, — резюмировал Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снег наблюдается на 75–80% территории страны. Несмотря на это, в центре европейской части РФ в течение текущей недели не ожидается установления снежного покрова.