Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 15:54

Петербуржцам рассказали, когда в городе выпадет первый снег

Синоптик Ильин: с 10 по 16 ноября в Санкт-Петербурге может выпасть снег

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

На неделе с 10 по 16 ноября в Санкт-Петербурге может пойти первый снег, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, снежные осадки придут в город вместе с холодным атмосферным фронтом.

10 ноября днем в Санкт-Петербурге будет до 5 градусов выше нуля, во вторник — от 4 до 6 градусов, в среду потеплеет до +8, а в четверг — до +10. Небольшие дожди ожидаются в понедельник, среду и четверг. В пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, и температура резко упадет. К утру в городе похолодает до 0 градусов, не исключены заморозки. В ночное время возможен слабый дождь, а вечером не исключен снег, — пояснил Ильин.

Он отметил, что в выходные дни погода останется неустойчивой. По его словам, в субботу петербуржцев также ждет мокрый снег, который может переходить в слабый дождь. Синоптик добавил, что в воскресенье осадков не ожидается.

Температура в воскресенье и днем, и ночью будет находиться в диапазоне от +6 до +8 градусов, осадков не ожидается. Атмосферное давление в понедельник достигнет отметки 761 мм ртутного столба. К выходным оно вырастет до 755–757 мм, — резюмировал Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снег наблюдается на 75–80% территории страны. Несмотря на это, в центре европейской части РФ в течение текущей недели не ожидается установления снежного покрова.

погода
синоптики
Санкт-Петербург
прогнозы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовлю без суеты — баклажаны тают во рту
Нежная, воздушная, полезная — запеканка мечты
«Выполняет грязную работу»: экс-депутат Рады о замене Зеленского ради мира
«Черная вдова» обчистила карманы двоих бойцов СВО
Жара под Сумами и ворующий главком ВСУ: новости СВО на вечер 7 ноября
Назван город, который стал для миллиардеров лучше Нью-Йорка
Психолог дала советы, как женщинам подобрать «маняню»
На Украине ждут «ликвидации» Зеленского
Россиянам будут меньше отказывать в ипотеке
В Минздраве сообщили о снижении смертности от рака в России
Грузовик слетел с моста в реку в российском регионе
В Госдуме рассказали, как изменится расчет больничного листа в 2026 году
Разбившийся в Дагестане вертолет с туристами разрушил частный дом
Карл III выставил на продажу свою картину
Автоэксперт объяснил, как подготовить машину к зимней поездке
Запрет на выдачу мультивиз россиянам: что известно, как ездить в страны ЕС
В МИД РФ рассказали, как Еврокомиссия пытается «обелить» преступления Киева
В Москве на станции Чертаново погиб человек
Появились новые подробности о разбившемся в Дагестане вертолете с туристами
Петербуржцам рассказали, когда в городе выпадет первый снег
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.