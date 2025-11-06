Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Синоптик рассказал, какая часть России уже покрыта снегом

Вильфанд: примерно 80% территории России покрыто снегом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снег наблюдается на 75–80% территории России, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, при этом в центре европейской части страны снежный покров в течение этой недели не ляжет.

Сейчас уже 75–80% территории страны покрыто снегом. Это весь Дальневосточный, Сибирский, Уральский и восточная часть Северо-Западного федеральных округов, — отметил он.

Ранее сообщалось, что на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Ожидаются сильный снегопад, метель и гололедица, а температура опустится на 2–5 градусов ниже климатической нормы.

До этого главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что предстоящая зима в городе ожидается холоднее, чем предыдущая, но в целом близкой к климатической норме. Специалист допустил вероятность морозов и снегопадов, но указал, что уверенность в данном прогнозе составляет около 70%.

Тем временем Роман Вильфанд предупредил о резком потеплении в ноябре в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. Он отметил, что в начале октября в этих регионах стояла холодная погода, сопровождаемая снегопадами.

