02 ноября 2025 в 15:28

Снежный шторм накроет один регион России

Челябинский ЦГМС сообщил о снегопаде и метели в регионе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий, сообщает Челябинский ЦГМС. Ожидаются сильный снегопад, метель и гололедица, а температура опустится на 2–5 градусов ниже климатической нормы.

С северо-запада придет глубокая ложбина атлантического циклона, которая вновь принесет в регион обильные осадки с неблагоприятными явлениями погоды, — говорится в сообщении.

Ранее Главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что предстоящая зима в городе ожидается холоднее, чем предыдущая, но в целом близкой к климатической норме. Специалист допустил вероятность морозов и снегопадов, но указал, что уверенность в данном прогнозе составляет около 70%.

Кроме того, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил о сильных дождях, ожидаемых в Санкт-Петербурге 3–4 ноября. По его данным, осадки в городе прекратятся ближе к завершению будущей рабочей недели.

Также ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о первом сезонном снеге, отмеченном 13 октября в Московской области и Новой Москве. Атмосферные осадки также были зарегистрированы на территориях соседних Смоленской, Калужской и Ярославской областей.

Челябинская область
погода
снег
метели
Снежный шторм накроет один регион России
