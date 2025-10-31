Петербуржцев предупредили о надвигающемся ненастье

В Санкт-Петербурге ожидаются сильные дожди в период с 3 по 4 ноября, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, осадки в Северной столице закончатся ближе к концу следующей рабочей недели.

В Петербурге с понедельника по четверг будут идти дожди. Наиболее сильными они ожидаются 3 и 4 ноября. В пятницу, субботу и воскресенье преимущественно без осадков. Воздух днем 3 ноября прогреется до +9 градусов и далее будет расти. К четвергу, 6 ноября, максимальное значение составит +10, а с пятницы похолодает и до воскресенья в дневное время будет не выше +7 градусов, — отметил Ильин.

Он добавил, что ночью в Петербурге с понедельника по среду температура поднимется до 6–8 градусов выше нуля, а в четверг ожидается +9 градусов. Синоптик также предупредил, что в ночные часы столбики термометра могут опускаться до +3 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о резком потеплении в ноябре в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. Он отметил, что в начале октября в этих регионах стояла холодная погода, сопровождаемая снегопадами.