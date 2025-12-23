Налоговые вычеты в 2026 году: полный список, как оформить

В 2026 году российские налогоплательщики продолжат пользоваться действующими налоговыми выплатами и вычетами, которые остаются важной мерой поддержки семейного бюджета. В частности, эти инструменты имеют большое значение для семей с несовершеннолетними детьми. Как оформить льготы и на какую сумму можно рассчитывать — в материале NEWS.ru.

Как получить стандартный вычет по НДФЛ

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова напомнила в беседе с NEWS.ru, что при реализации государственной налоговой политики используется ряд инструментов, которые направлены на облегчение налоговой нагрузки на семьи с детьми.

«Налогоплательщики, имеющие несовершеннолетних детей, могут ежемесячно уменьшать налогооблагаемый доход на сумму стандартного вычета. При этом льгота предоставляется каждому родителю (как родному, так и приемному), усыновителю, опекуну, попечителю на каждого ребенка, а размер увеличивается в зависимости от количества детей», — отметила она.

Так, на первого ребенка налоговая база по НДФЛ ежемесячно уменьшается на 1400 рублей, на второго — на 2800, на третьего и последующих — на 6000. На ребенка-инвалида предоставляется дополнительный вычет в размере 12 тыс. рублей, добавила эксперт.

Она уточнила, что можно получать вычет на совершеннолетнего ребенка до достижения им 24 лет, если он обучается в вузе на дневном отделении.

Эту преференцию предоставляет работодатель на основании информации от работника о наличии у него права на «детский» вычет (копия свидетельства о рождении, справки из учебного заведения, а также об установлении инвалидности ребенка).

Однако, по словам Голубцовой, есть и ограничение: вычеты на детей предоставляются до месяца, в котором доход налогоплательщика превысит 450 тыс. рублей.

Важно: если вы однажды получили налоговый вычет на детей, то не требуется ежегодно предоставлять документы работодателю. Сейчас этот вычет предоставляется автоматически, пояснил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Как получить социальные вычеты по НДФЛ

При оплате медицинских услуг, покупке лекарств и внесении страховых взносов на добровольное медицинское страхование за себя и детей налогоплательщик имеет право на получение социального вычета по НДФЛ.

По словам Голубцовой, его сумма составляет совокупность вышеперечисленных расходов, но не может превышать 150 тыс. рублей в год. Можно вернуть налог, уплаченный с этой суммы: 19 500 рублей (если подоходный налог уплачивался по ставке 13%), 22 500 рублей (если НДФЛ уплачивался по ставке 15%) и так далее с увеличением ставки, по которой облагался доход налогоплательщика.

По словам экспертов, право на эту льготу имеют налоговые резиденты РФ, которые могут предоставить подтверждающие документы. Кроме того, обязательным условием является наличие медицинской лицензии у ИП или организации, оказавших соответствующие услуги.

Социальный вычет по НДФЛ также предоставляется родителям при оплате обучения детей. Его максимальная сумма составляет 110 тыс. рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей, добавила Голубцова. Несовершеннолетний должен обучаться очно в образовательной организации, имеющей соответствующую лицензию. Соответственно, экономия на налогах составит 14 300 рублей (если подоходный налог уплачивался по ставке 13%), 16 500 (если НДФЛ уплачивался по ставке 15%) и так далее с увеличением ставки НДФЛ, по которой облагался доход налогоплательщика.

Балынин пояснил, что список медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, дающих право на налоговый вычет, установлен законом — постановлением правительства РФ № 458 от 8 апреля 2020 года. В этот перечень входит обслуживание в государственных и частных клиниках, а также лечение у врачей, работающих как индивидуальные предприниматели. Если вы платите собственные средства за данные услуги, то расходы из утвержденного списка можно включить в декларацию для получения социального вычета.

По словам собеседника NEWS.ru, в отношении размера трат на дорогостоящее лечение каких-либо ограничений не установлено.

Кроме того, налогоплательщикам доступен социальный налоговый вычет при оплате физкультурно-оздоровительных услуг (фитнес-вычет). Голубцова подчеркнула, что для его получения необходимо соблюдать два ключевых условия: услуги должны оказываться спортивной организацией, включенной в специальный реестр, и входить в утвержденный перечень. Он размещен на сайте Минспорта РФ.

Какую сумму социальных налоговых вычетов по НДФЛ можно получить в 2026 году

Общая сумма социальных налоговых вычетов по НДФЛ, за исключением обучения детей, не может превышать 150 тыс. рублей за налоговый период. Данное ограничение не распространяется на вычет по расходам на образование несовершеннолетних — для этой категории действуют отдельные лимиты.

По словам Балынина, для получения налогового вычета можно заявить сумму средств, потраченную за три предшествующих года.

Например, в 2026-м налогоплательщик вправе претендовать на возврат средств по расходам в период с 2023 по 2025 год включительно. Возвращаемая сумма не может превышать общий размер налога на доходы физических лиц, уплаченного за соответствующий период времени.

