Как правильно платить налог на вклады в 2025 году: инструкция, что дальше

ФНС начала рассылать уведомления о необходимости уплатить налог на проценты по вкладам за 2024 год. Сделать это нужно до 1 декабря. NEWS.ru напоминает, как изменился порядок расчета налога в 2025 году, и рассказывает, с какой суммы и сколько владельцы депозитов должны отдать государству.

Что такое налог на вклады

Это налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который начисляется на проценты, полученные по банковским депозитам.

Соответствующий закон вступил в силу в России с 1 января 2021 года. Но до 2023-го в отношении данной меры действовал мораторий. То есть в 2022 году (с доходов, полученных в 2021-м) и 2023 году (с доходов, полученных в 2022-м) не нужно было платить этот налог. В 2024-м его впервые заплатили те, кто размещал деньги на депозитах в 2023 году и получил доход, превышающий установленный «потолок».

Таким образом, некоторые вкладчики в 2025 году заплатят налог уже во второй раз, а кто-то — только в первый.

Как рассчитывается налог на вклады

Налог начисляют не на сумму вклада и даже не на все начисленные по нему проценты, а только на те, что превышают установленный лимит. Если доход меньше «потолка», платить налог не придется. Лимит, то есть необлагаемая база, зависит от величины ключевой ставки Банка России и рассчитывается следующим образом: максимальное значение ставки ЦБ за отчетный год (показатели берутся на начало каждого месяца) умножается на 1 млн рублей.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В 2024 году максимальная ключевая ставка составила 21% (максимальное значение на 1 декабря). Таким образом, от налогообложения освобождены доходы в виде процентов по вкладам в банках в размере до 210 тыс. рублей (1 млн рублей × 21%).

Кроме того, под налогообложение не подпадают доходы по вкладам со ставкой ниже 1%.

Допустим, общий доход по вкладам за 2024 год составил 270 тыс. рублей. Это на 60 тыс. рублей больше необлагаемой суммы. Соответственно, владельцу депозита нужно заплатить государству 7800 рублей (60 тыс. рублей × 13%).

По депозитам в иностранной валюте также нужно платить налоги. Доходы по ним будут пересчитываться в рубли по курсу Банка России, который действовал на дату выплаты процентов.

Что изменилось в налогообложении вкладов с 2025 года

За доходы по вкладам 2024 года ставка НДФЛ составит 13% или 15% согласно прогрессивной шкале.

В частности, в 2025 году физические лица должны уплатить НДФЛ с облагаемой части процентных доходов по вкладам, начисленных в 2024 году, по ставке 13% в пределах дохода не более 5 млн рублей и еще 15% с суммы превышения.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Для доходов за 2025 год этот порог снизится — с 5 млн до 2,4 млн рублей. То есть в 2026-м 13% нужно будет заплатить при доходах в пределах 2,4 млн рублей и 15% с суммы превышения.

Также изменения 2025 года касаются вкладов со сроком от 15 месяцев. Теперь необлагаемый лимит, который ранее сгорал ежегодно, можно перенести на последующие годы, если он не использован полностью, рассказывает NEWS.ru международный финансовый советник доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Как это работает на практике? Допустим, человек разместил вклад размером 1 млн рублей на срок 24 месяца по ставке 22% годовых с выплатой процентов в конце срока. Максимальная ключевая ставка ЦБ на начало каждого месяца равнялась 21%. По старой формуле облагаемая сумма составила бы 230 тыс. рублей (доход 440 тыс. за вычетом необлагаемых 210 тыс. рублей). Соответственно, вкладчику пришлось бы уплатить налог в сумме 29,9 тыс. рублей (230 тыс. × 13%).

По новым правилам (при переносе лимита на второй год) налогообложению подлежит лишь остаточная часть — 20 тыс. рублей. Тогда вкладчик заплатит всего 2600 рублей (20 тыс. × 13%), объясняет Ермилова. Экономия составит более 27 тыс. рублей.

Когда и как нужно уплачивать налог

Банки не удерживают налог, а выплачивают все начисленные проценты. Поэтому налогоплательщики должны самостоятельно заплатить налог до 1 декабря 2025 года любым удобным способом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сведения по процентным доходам налогоплательщиков из всех источников аккумулируются у налоговых органов, они же рассчитывают сумму налога по окончании года с учетом вычета и доводят информацию до налогоплательщиков.

Налоговые уведомления рассылаются до 1 ноября (ФНС уже занялась этим) — через личный кабинет налогоплательщика или (и) заказным письмом.

