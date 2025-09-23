Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 12:22

Россиян предупредили о необходимости платить налог с процентов по вкладам

ФНС начала уведомлять россиян о налоге на доходы по банковским вкладам

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба России начала уведомлять граждан о необходимости уплаты налога на доходы по банковским вкладам за 2024 год, сообщает РИА Новости. Впервые этот налог был начислен в 2024 году за доходы, полученные в 2023 году, и составил 111 млрд рублей.

Подоходным налогом облагаются только полученные проценты, которые превышают необлагаемый порог. Его рассчитывают с учетом ключевой ставки Банка России. Не облагаемая НДФЛ сумма дохода по вкладам за прошлый год составит 210 тысяч рублей.

Рассчитывать налог самостоятельно не нужно, этим займутся налоговые органы. Декларация также не требуется. Финорганизации уже передали налоговой службе сведения о выплаченных процентах. В ближайшее время ФНС подсчитает процентный доход и рассчитает налог. Уплатить его следует не позднее 1 декабря.

Ранее юрист, член генерального совета Деловой России Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru заявил, что рост числа налоговых проверок дает психологический эффект и стимулирует неплательщиков уходить от теневых схем. Он отметил, что Федеральная налоговая служба увеличила количество проверочных мероприятий из-за недобора по налогу на прибыль. Юрист напомнил, что по итогам 2025 года федеральный бюджет может недополучить 800 млрд рублей по налогу на прибыль.

налоги
ФНС
вклады
НДФЛ
