Юрист объяснил, как налоговые органы борются с неплательщиками

Рост числа налоговых проверок дает психологический эффект и стимулирует неплательщиков уходить от теневых схем, заявил NEWS.ru юрист, член генерального совета Деловой России Александр Хаминский. Он отметил, что Федеральная налоговая служба увеличила количество проверочных мероприятий из-за недобора по налогу на прибыль.

С учетом существенного недобора по налогу на прибыль, можно сделать вывод, что ФНС изыскала дополнительные ресурсы на проведение выездных мероприятий, количество и эффективность которых удалось повысить. Рост проверочных мероприятий не только дает сиюминутный эффект от взыскания недоимок и штрафов, но и выступает средством психологического давления на недобросовестных налогоплательщиков. Наблюдая такую активность налоговых органов, какая-то часть хозяйствующих субъектов будет стараться войти в правовое поле и откажется от применения схем получения необоснованной налоговой выгоды, — объяснил Хаминский.

Юрист напомнил, что по итогам 2025 года федеральный бюджет может недополучить 800 млрд рублей по налогу на прибыль. Одним из основных способов собрать недоимки по налогам стал вызов налогоплательщиков на рабочие группы, добавил он.

Ранее уже озвучивалась информация о том, что бюджет не доберет по итогам года налог на прибыль в размере 800 млрд рублей. Столь значительный недобор по текущим налогам ФНС пытается компенсировать увеличением мероприятий налогового контроля за прошлые периоды. При этом надо иметь в виду, что значительная часть недоимки по налогам ФНС успешно собирается в рамках допроверочных мероприятий. Вызов налогоплательщиков на рабочие группы, направленные на «добровольное» понуждение уточнить свои налоговые обязательства, является одним из основных способов собрать недоимки по налогам, — подытожил Хаминский.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, заявил что с 1 октября оклады работников бюджетной сферы и государственных служащих, а также социальные выплаты будут проиндексированы на 7,6%. Также он подчеркнул, что в этот период вступят в силу нормы, предоставляющие льготный период по кредитам для самозанятых и малого бизнеса.