Известный шоумен погасил 2 млн рублей задолженности перед ФНС «Звездач»: Сергей Жуков погасил задолженность перед ФНС почти в 2 млн рублей

Telegram-канал «Звездач» сообщает, что певец и шоумен Сергей Жуков погасил налоговую задолженность перед ФНС в размере около 2 млн рублей. По версии источника, у ИП знаменитости были неоплаченные счета на сумму 1 млн 939 тыс. рублей.

Летом 2025 года Верховный суд РФ отказался пересматривать дело о правах на песни группы «Руки Вверх!» и передавать материалы в кассационную инстанцию. Речь идет о споре между Жуковым и продюсерами. Артист обращался с иском, который связан с правами на фонограммы музыкального коллектива с просьбой признать сделку о передаче исключительных прав на песни.

В июле лидера группы «Руки Вверх!» внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причиной стали концерты Жукова в Крыму. Сам артист ситуацию не комментировал.

В сентябре стало известно, что мать Жукова Лилия Наильевна попала в больницу. PR-директор музыканта Петро Шекшеев заявил, что он находился рядом с ней, но не стал раскрывать подробности ситуации, отметив, что не может ее комментировать.