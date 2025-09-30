«Сергей рядом с ней»: PR-директор подтвердил слухи о болезни матери Жукова PR-директор Шекшеев: Жуков находится рядом с матерью в больнице

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков находится в больнице рядом с матерью Лилией Наильевной, сообщил его PR-директор Петро Шекшеев корреспонденту NEWS.ru. Он добавил, что не может говорить об этой ситуации в подробностях.

Не могу как-либо комментировать состояние Лилии Наильевны, кроме того факта, что она действительно находится в больнице, а Сергей рядом с ней, — рассказал Шекшеев.

Ранее SHOT сообщал, что мать Жукова попала в больницу якобы из-за нарушения кровообращения в задних отделах мозга. Также авторы канала уточняли, что артист самостоятельно доставил ее в больницу.

Также солист «Руки Вверх!» рассказывал журналистам, что был бы не против получить звание заслуженного артиста РФ. При этом он указывал, что «особо не ждет» награду. Также исполнитель уточнил, что в случае получения звания его пенсионные выплаты повысились бы.

Кроме того, Жуков раскритиковал идею депутата Госдумы Нины Останиной запретить коллектив «Сектор Газа» из-за несоответствия «духовно-нравственным ценностям». Музыкант уточнил, что в каждой эпохе появлялись артисты, которые вели себя эпатажно и провокационно, и это абсолютно нормально.