«Как любой артист»: Жуков рассказал о «тайной мечте»

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался в комментарии Общественной Службе Новостей, что хотел бы получить звание заслуженного артиста РФ. Он рассуждал о пенсиях для звезд и рассказал о ежемесячных выплатах тем, кто получит почетную награду.

Пока такого звания нет, особо не жду, но если дадут, то и пенсия будет выше. Хочу ли я это звание? Как и любой артист — скорее да, чем нет, — сказал Жуков.

Ранее Жуков раскритиковал идею депутата Госдумы Нины Останиной запретить коллектив «Сектор Газа» из-за несоответствия «духовно-нравственным ценностям». Музыкант уточнил, что в каждой эпохе появлялись артисты, которые вели себя эпатажно и провокационно, и это абсолютно нормально. Он добавил, что в песнях «Сектора Газа» не было высокого смысла, но неповторимый стиль коллектива привлек фанатов.

Также сообщалось, что артист захотел создать российский аналог лабубу и начать выпуск игрушечных бабаек. У лидера «Руки Вверх!» также были планы развить киновселенную со своими игрушками. Соратником в создании киновселенной о детских страшилках может стать режиссер Алексей Учитель.