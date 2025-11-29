День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 06:21

«На грани»: евродепутат рассказал об истощении украинской армии

Евродепутат Мариани: налогоплательщики ЕС и ВСУ находятся на грани истощения

Тьерри Мариани Тьерри Мариани Фото: Vincent Isore/Global Look Press
Украинская армия и европейские налогоплательщики достигли предела своих возможностей и находятся на грани истощения, сообщил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Он добавил, что Еврокомиссия оторвана от реальности и пребывает в идеологическом пузыре, особенно в вопросах, касающихся Украины.

Украинская армия на грани (истощения. — NEWS.ru). Европейские налогоплательщики — тоже. Но, несмотря на это, Брюссель продолжает день за днем повторять мантры, вместо того чтобы смотреть правде в глаза, — заявил Мариани.

Брюссель завел ситуацию в опасный тупик, заверил политик. Европейский парламентарий также предупредил о рисках для всего Евросоюза в текущей ситуации.

Ранее стало известно, что поддержка Украины обернулась для Греции большими экономическими убытками. По словам председателя греческого парламента Никитаса Какламаниса, страна лишилась российских туристов и была вынуждена прекратить торговлю с РФ.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил об отсутствии благодарности со стороны Украины за помощь его народа. В ходе совместного выступления с президентом Словакии Петером Пеллегрини польский лидер подчеркнул, что поддержка Киева не должна приводить к игнорированию национальных интересов Варшавы, и отметил, что продолжит требовать решения проблем в отношениях с этим государством на международной арене.

