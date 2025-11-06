Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 15:07

Президент европейской страны обвинил Украину в неблагодарности

Polityka: президент Польши Навроцкий обвинил Украину в неблагодарности

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: IMAGO/imago-images/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил об отсутствии благодарности со стороны Украины за помощь его народа, сообщает издание Polityka. В ходе совместного выступления с президентом Словакии Петером Пеллегрини польский лидер подчеркнул, что поддержка Киева не должна приводить к игнорированию национальных интересов Варшавы и отметил, что продолжит требовать решения проблем в отношениях с этим государством на международной арене.

Отсутствие благодарности по отношению к польскому народу, нераскрытые дела об эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис, захлестнувший Польшу, — это вопросы, которые остаются важными, — сказал Навроцкий.

Ранее сообщалось, что Украина официально разрешила польской стороне провести эксгумационные работы на месте захоронения жертв Волынской резни. Посол в Польше Василий Боднар подчеркнул, что данное решение было принято в ответ на требование Навроцкого, который ранее критиковал позицию Киева по этому вопросу. Польский лидер неоднократно заявлял, что нормализация отношений между странами невозможна без полного расследования всех обстоятельств трагических событий.

