В Греции раскрыли, какой ценой стране обошлась поддержка Украины

Поддержка Украины обернулась для Греции большими экономическими убытками, заявил председатель греческого парламента Никитас Какламанис. По его словам, страна лишилась российских туристов и была вынуждена прекратить торговлю с РФ, передает пресс-служба греческого парламента.

1,5 млн российских туристов, которые раньше приезжали в Грецию, перестали приезжать. И наш экспорт в Россию, который был значительным, заморожен. И, конечно же, мы, как дисциплинированная страна, применили санкции, которые Европа ввела против России, особенно в сфере энергетики, — констатировал он.

Председатель парламента подчеркнул, что что соседняя Турция не повела себя подобным образом в той же ситуации. При этом она является членом НАТО.

Ранее выяснилось, что президент Украины Владимир Зеленский совершит срочный визит в Грецию для переговоров с местным премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Основной темой обсуждения станет передача украинской стороне зенитных систем ПВО Patriot и истребителей Mirage. Киев рассчитывает получить две батареи комплексов ПВО из шести имеющихся у Греции.

Тогда же заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев предположил, что Зеленский внезапно принял решение посетить Грецию, чтобы встретиться с «подельниками по коррупции». По его мнению, в последнее время у Киева «слишком уж подгорает» из-за скандалов.