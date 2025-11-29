День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 03:13

В Греции раскрыли, какой ценой стране обошлась поддержка Украины

Председатель парламента Греции Какламанис: поддержка Киева привела к убыткам

Фото: IMAGO/Stelios Stefanou/Eurokin/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Поддержка Украины обернулась для Греции большими экономическими убытками, заявил председатель греческого парламента Никитас Какламанис. По его словам, страна лишилась российских туристов и была вынуждена прекратить торговлю с РФ, передает пресс-служба греческого парламента.

1,5 млн российских туристов, которые раньше приезжали в Грецию, перестали приезжать. И наш экспорт в Россию, который был значительным, заморожен. И, конечно же, мы, как дисциплинированная страна, применили санкции, которые Европа ввела против России, особенно в сфере энергетики, — констатировал он.

Председатель парламента подчеркнул, что что соседняя Турция не повела себя подобным образом в той же ситуации. При этом она является членом НАТО.

Ранее выяснилось, что президент Украины Владимир Зеленский совершит срочный визит в Грецию для переговоров с местным премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Основной темой обсуждения станет передача украинской стороне зенитных систем ПВО Patriot и истребителей Mirage. Киев рассчитывает получить две батареи комплексов ПВО из шести имеющихся у Греции.

Тогда же заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев предположил, что Зеленский внезапно принял решение посетить Грецию, чтобы встретиться с «подельниками по коррупции». По его мнению, в последнее время у Киева «слишком уж подгорает» из-за скандалов.

Читайте также
«На кого мы рассчитываем?»: в Киеве задали вопрос об уехавшей молодежи
Европа
«На кого мы рассчитываем?»: в Киеве задали вопрос об уехавшей молодежи
Экс-аналитик ЦРУ раскрыл единственный выход из украинского кризиса
Мир
Экс-аналитик ЦРУ раскрыл единственный выход из украинского кризиса
Готовлю греческую мусаку с баклажанами и сырным соусом — сытное блюдо, которое переносит в Средиземноморье
Общество
Готовлю греческую мусаку с баклажанами и сырным соусом — сытное блюдо, которое переносит в Средиземноморье
Рулетики из баклажанов по-гречески: сочетание феты, орехов и свежей зелени — добиваемся средиземноморского вкуса за 20 минут
Общество
Рулетики из баклажанов по-гречески: сочетание феты, орехов и свежей зелени — добиваемся средиземноморского вкуса за 20 минут
В Кремле раскрыли, сможет ли Венгрия купить российские энергоактивы
Власть
В Кремле раскрыли, сможет ли Венгрия купить российские энергоактивы
Украина
Греция
энергетика
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве прогремели взрывы и объявили воздушную тревогу
Орбан оценил итоги переговоров с Путиным в Москве
Перевал Дятлова, жизнь в Азии, тюрьма: что известно о деле Усольцевых
Вильфанд пообещал теплый декабрь в одной части России
Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО
«На кого мы рассчитываем?»: в Киеве задали вопрос об уехавшей молодежи
Гватемалу протрясли сильные подземные толчки
В Греции раскрыли, какой ценой стране обошлась поддержка Украины
Экс-аналитик ЦРУ раскрыл единственный выход из украинского кризиса
В российском регионе объявили режим угрозы атаки БПЛА
Гендиректора российского издательства арестовали
SHOT сообщил, что над Таганрогом прогремела серия мощных взрывов
Российского бойца ММА не впустили в Молдавию
Трамп отменил действия всех указов, подписанных Байденом
Орбан выбрал сало и блины с икрой для ужина в Москве
Спасаем дачу от зимнего пожара: что починить, сколько огнетушителей нужно
€2 млн на счет подруги: жену Макрона уличили в воровстве денег у детей
Airbus сообщил о массовом отзыве самолетов A320
Гладков сообщил о жертвах удара беспилотника ВСУ по жилому дому
Молодой австралиец обогнал звезд «Формулы-1» в квалификации на чемпионат
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.