Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 11:25

В Совфеде раскрыли возможную цель визита Зеленского в Грецию

Косачев: в Греции Зеленский может встретиться со сбежавшими коррупционерами

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский внезапно принял решение посетить Грецию, чтобы встретиться с «подельниками по коррупции», заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале. По его мнению, в последнее время у Киева «слишком уж подгорает» из-за скандалов.

Зеленский неожиданно рванул в Грецию. Официальное объяснение — за боеприпасами. Но напрашивается очевидный вопрос — а не стрелка ли там забита с подельниками по коррупции, сбежавшими намедни с Украины? Слишком уж подгорает сейчас у криминализированных донельзя киевских властей, — написал Косачев.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что бизнесмен Тимур Миндич покинул территорию Украины с помощью зарубежного паспорта. По его данным, ключевой соратник Зеленского для отъезда накануне проведения обысков воспользовался израильским документом.

Также сообщалось, что расследование в отношении Миндича вызвало напряженность в высших эшелонах власти Украины. В окружении Зеленского наблюдается всплеск панических настроений из-за вероятности аналогичного преследования.

Совфед
Россия
Украина
Константин Косачев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Забитый оружием грузовик пытался прорваться в исправительную колонию
Адвокат объяснил, что грозит Галкину за инцидент с флагом Украины в Израиле
Боец объяснил, как российские военные общаются с солдатами КНДР
Российские войска освободили новый населенный пункт в зоне СВО
В Минобороны РФ назвали число освобожденных за неделю населенных пунктов
Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам шенгенские мультивизы
Пытался выдать за наркоманку: таксист опоил, изнасиловал и убил пассажирку
Погода в Москве в субботу, 15 ноября: ждать ли сильных заморозков и снега
Глава парламента Гагаузии решил покинуть свой пост
Германия рекордно увеличит финансовую поддержку Украины
Политика-иноагента попросили заочно приговорить к 11 годам колонии
Руководитель уранодобывающего предприятия обвинен в мошенничестве
Стало известно о новой мощной вспышке на Солнце
«Какие проблемы?»: военный эксперт о замеченном судне РФ у берегов США
Гордон отреагировала на слухи о беременности Лерчек
В российском регионе планируют повысить налог для мигрантов
Пострадавшему на свалке в Бурятии ребенку выплатили компенсацию
Банда педофилов задержана в Петербурге
Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха почти на 16 часов
Мягкий минимализм: новый язык домашнего комфорта
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.