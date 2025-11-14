В Совфеде раскрыли возможную цель визита Зеленского в Грецию Косачев: в Греции Зеленский может встретиться со сбежавшими коррупционерами

Президент Украины Владимир Зеленский внезапно принял решение посетить Грецию, чтобы встретиться с «подельниками по коррупции», заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале. По его мнению, в последнее время у Киева «слишком уж подгорает» из-за скандалов.

Зеленский неожиданно рванул в Грецию. Официальное объяснение — за боеприпасами. Но напрашивается очевидный вопрос — а не стрелка ли там забита с подельниками по коррупции, сбежавшими намедни с Украины? Слишком уж подгорает сейчас у криминализированных донельзя киевских властей, — написал Косачев.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что бизнесмен Тимур Миндич покинул территорию Украины с помощью зарубежного паспорта. По его данным, ключевой соратник Зеленского для отъезда накануне проведения обысков воспользовался израильским документом.

Также сообщалось, что расследование в отношении Миндича вызвало напряженность в высших эшелонах власти Украины. В окружении Зеленского наблюдается всплеск панических настроений из-за вероятности аналогичного преследования.