Зеленский улетел в Грецию просить оружие для Украины Pronews.gr: Зеленский запросит у Греции системы ПВО Patriot и истребители Mirage

Президент Украины Владимир Зеленский совершит срочный визит в Грецию для переговоров с местным премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, передает греческий портал pronews.gr. Отмечается, что основной темой обсуждения станет передача украинской стороне зенитных систем Patriot и истребителей Mirage.

Согласно данным источника, Украина практически исчерпала свои запасы зенитных ракет. Киев рассчитывает получить две батареи комплексов ПВО из шести имеющихся у Греции.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони отменила поездку министра обороны Гуидо Крозетто в Вашингтон. Чиновник должен был одобрить первый транш инвестиций на покупку оружия США для Украины по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент США Дональд Трамп отказался предоставить украинской стороне крылатые ракеты Tomahawk из-за негативной оценки действующего руководства страны. По его версии, другими факторами могли стать убежденность американского лидера в отсутствии связи украинского конфликта с интересами Соединенных Штатов либо намерение достичь договоренностей с РФ.