Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 00:47

Зеленский улетел в Грецию просить оружие для Украины

Pronews.gr: Зеленский запросит у Греции системы ПВО Patriot и истребители Mirage

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский совершит срочный визит в Грецию для переговоров с местным премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, передает греческий портал pronews.gr. Отмечается, что основной темой обсуждения станет передача украинской стороне зенитных систем Patriot и истребителей Mirage.

Согласно данным источника, Украина практически исчерпала свои запасы зенитных ракет. Киев рассчитывает получить две батареи комплексов ПВО из шести имеющихся у Греции.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони отменила поездку министра обороны Гуидо Крозетто в Вашингтон. Чиновник должен был одобрить первый транш инвестиций на покупку оружия США для Украины по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент США Дональд Трамп отказался предоставить украинской стороне крылатые ракеты Tomahawk из-за негативной оценки действующего руководства страны. По его версии, другими факторами могли стать убежденность американского лидера в отсутствии связи украинского конфликта с интересами Соединенных Штатов либо намерение достичь договоренностей с РФ.

Украина
ЗРК Patriot
Mirage-2000
Греция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Финляндии прокомментировали возможное открытие границ с Россией
Подросток поджог кинотеатр в Москве: что известно, есть ли пострадавшие
Еще один российский город проснулся от сигнала тревоги
Гороскоп на 14 ноября: у Близнецов день общения, у Весов все удачно
Над Севастополем сбили несколько воздушных целей
Родители поджигателя кинотеатра в Москве раскрыли новые детали инцидента
Названа реальная причина продажи дома Диброва
Зеленский увольняет министров одного за другим: чего он так испугался
Российский аэропорт перешел на особый режим работы
Зеленский улетел в Грецию просить оружие для Украины
Опубликованы кадры поджога кинотеатра в Москве
Стали известны итоги работы российской ПВО за три вечерних часа
Тайная свадьба фигуристки Сотниковой: почему она скрывала мужа-теннисиста
Раскрыты детали поджога кинотеатра в Москве
Приметы 14 ноября: Кузьминки осенние — Косьма и Дамиан, «куриные именины»
Британской монархии пришел конец? Карл III лишился последних союзников
Мясников перечислил главные правила лечения для людей старше 60 лет
Сразу три российских аэропорта получили ограничения на полеты
Обломки дрона рухнули на частный дом в российском регионе
Украине предрекли потерю половины территории за три года
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.