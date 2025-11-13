Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 19:15

В Италии отменили визит в Вашингтон для покупки оружия для Украины

Repubblica: Мелони отменила визит в Вашингтон ради покупки американского оружия

Джорджа Мелони Джорджа Мелони Фото: Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отменила поездку министра обороны Гуидо Крозетто в Вашингтон, передает Repubblica. Отмечается, что чиновник должен был одобрить первый транш инвестиций на покупку оружия США для Украины по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

В США Крозетто должен был дать добро на первый транш инвестиций, который, по разным данным, составил бы около $120-140 млн, — пояснили журналисты.

В случае поддержки проекта руководство Совета министров Италии столкнулись бы со сложностями, «как объяснить новые затраты на вооружение» в условиях строгой экономики, пояснили журналисты. В итоге Мелони перенесла визит на более позднее время, чтобы еще раз все обдумать.

Ранее замгенсекретаря НАТО Радмила Шекеринская заявила, что Альянс хочет найти более дешевые средства для борьбы с БПЛА после случаев использования истребителей для перехвата дронов. По ее словам, речь идет о внедрении технологий, которые бы снизили соответствующие расходы. Шекеринская подчеркнула, что внутри НАТО идет обмен технологиями для противодействия БПЛА

Джорджа Мелони
Италия
США
Украина
