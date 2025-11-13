В Италии отменили визит в Вашингтон для покупки оружия для Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отменила поездку министра обороны Гуидо Крозетто в Вашингтон, передает Repubblica. Отмечается, что чиновник должен был одобрить первый транш инвестиций на покупку оружия США для Украины по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

В США Крозетто должен был дать добро на первый транш инвестиций, который, по разным данным, составил бы около $120-140 млн, — пояснили журналисты.

В случае поддержки проекта руководство Совета министров Италии столкнулись бы со сложностями, «как объяснить новые затраты на вооружение» в условиях строгой экономики, пояснили журналисты. В итоге Мелони перенесла визит на более позднее время, чтобы еще раз все обдумать.

