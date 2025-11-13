В НАТО сочли слишком дорогим перехват БПЛА истребителями НАТО ищет более дешевые способы борьбы с БПЛА, чем перехват истребителями

НАТО хочет найти более дешевые средства для борьбы с БПЛА после случаев использования истребителей для перехвата дронов, заявила замгенсекретаря Альянса Радмила Шекеринская в разговоре с финской телерадиокомпанией Yle. По ее словам, речь идет о внедрении технологий, которые бы снизили соответствующие расходы.

Шекеринская подчеркнула, что внутри НАТО идет обмен технологиями для противодействия БПЛА. Также тестируются «новые, более технически продвинутые решения» в этой сфере. По ее словам, наработки уже задействуются в рамках операции «Восточный часовой».

Ранее бывший заместитель министра экономического развития Италии, ученый и профессор Микеле Джерачи заявил, что Украина стала первой напавшей на Североатлантический альянс страной, ударив по ниткам «Северных потоков». По его словам, при этом европейские лидеры выражают обеспокоенность, что Россия якобы ведет против них гибридную войну.

До этого лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич сообщил, что НАТО не в состоянии обогнать Россию в производстве боеприпасов. Он заверил, что слова генерального секретаря Альянса Марка Рютте о превосходстве Блока над РФ в данном контексте не соответствуют действительности.