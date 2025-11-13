Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 10:33

В НАТО сочли слишком дорогим перехват БПЛА истребителями

НАТО ищет более дешевые способы борьбы с БПЛА, чем перехват истребителями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

НАТО хочет найти более дешевые средства для борьбы с БПЛА после случаев использования истребителей для перехвата дронов, заявила замгенсекретаря Альянса Радмила Шекеринская в разговоре с финской телерадиокомпанией Yle. По ее словам, речь идет о внедрении технологий, которые бы снизили соответствующие расходы.

Шекеринская подчеркнула, что внутри НАТО идет обмен технологиями для противодействия БПЛА. Также тестируются «новые, более технически продвинутые решения» в этой сфере. По ее словам, наработки уже задействуются в рамках операции «Восточный часовой».

Ранее бывший заместитель министра экономического развития Италии, ученый и профессор Микеле Джерачи заявил, что Украина стала первой напавшей на Североатлантический альянс страной, ударив по ниткам «Северных потоков». По его словам, при этом европейские лидеры выражают обеспокоенность, что Россия якобы ведет против них гибридную войну.

До этого лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич сообщил, что НАТО не в состоянии обогнать Россию в производстве боеприпасов. Он заверил, что слова генерального секретаря Альянса Марка Рютте о превосходстве Блока над РФ в данном контексте не соответствуют действительности.

НАТО
истребители
БПЛА
перехваты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Десятки футболистов попросили запретить Израилю участвовать в играх УЕФА
В России ожидают почти рекордный урожай винограда по итогам года
В Германии раскрыли необычную деталь грядущей призывной системы
Стало известно, сколько средств выделят на инфраструктуру ЖКХ Подмосковья
ФосАгро в Самаре представила программу развития массового детского спорта
Несовершеннолетних студента и школьника допросили после избиения подростков
Раскрыта реальная ситуация по гриппу в Москве
«Ничего не соображает»: ветеран ЦСКА осудил Карпина за матч против Перу
Уловка фальшивого пилота обернулась крупным скандалом в Литве
Роботы-собаки начали помогать в борьбе с лесными пожарами
В Совфеде увидели в заявлении Пескова подтверждение мирных намерений России
«Важнейший вопрос»: раскрыто, почему США отказались конфисковать активы РФ
В МИД РФ высказались о возможном отказе ЕС в помощи Украине из-за коррупции
Памятник Сталину может появиться в одном из городов России
Аршавин объяснил, почему сборная России сыграла вничью против Перу
Врач объяснила, что грозит тем, кто ходит зимой без шапки
Савичева раскрыла нюансы специфики шоу-бизнеса
ЕК передаст Украине миллиарды евро за счет дохода от активов России
«Стыдно смотреть»: ветеран ЦСКА оценил игру сборной России против Перу
ЕС решил поддержать Киев на плаву новыми миллиардами
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.