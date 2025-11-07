«Врет»: военэксперт высмеял Рютте за слова о превосходстве НАТО над Россией Военэксперт Клинцевич: НАТО не способно обогнать РФ в производстве боеприпасов

НАТО не в состоянии обогнать Россию в производстве боеприпасов, заявил NEWS.ru лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. Он отметил, что слова генерального секретаря Альянса Марка Рютте о превосходстве блока над РФ в данном контексте не соответствуют действительности.

Рютте врет. Врет для своих, чтобы их успокоить, чтобы оправдать расходы. На сегодня, по общим цифрам, они примерно в пять-шесть раз отстают от нас по количеству сделанных боеприпасов всех калибров. Это оптимистичный расклад, поскольку не исключено, что отстают еще больше. Все разговоры о наращивании производства оружия, об открытии в Литве завода, который будет в год производить 37 тыс. 155-миллиметровых снарядов, для красного словца, — пояснил Клинцевич.

Он подчеркнул, что цифры, которые НАТО называет в контексте увеличения производства, вдвое меньше, чем дневной расход российских боеприпасов. По мнению военэксперта, эти данные — лишь уловка, чтобы оправдать огромные военные расходы, которые Альянс планирует увеличить в будущем.

Ранее Рютте заявил, что странам НАТО в Европе не хватает систем противовоздушной обороны. Он отметил, что их количество на континенте необходимо увеличить на 400%.