Рютте заявил о серьезной проблеме у стран НАТО в Европе Рютте: странам НАТО в Европе не хватает систем ПВО

Странам НАТО в Европе не хватает систем противовоздушной обороны, заявил телеканалу Antena 3 генсек Альянса Марк Рютте. По его словам, количество средств ПВО на континенте нужно увеличить на 400%. Рютте отметил, что внутри НАТО было принято решение активизировать инвестирование в оборону.

На всей европейской территории НАТО нам необходимо увеличить потенциал систем ПВО на 400%, — сказал Рютте.

Ранее он призвал страны — участницы Североатлантического альянса готовиться к продолжительному противостоянию с Россией. Генсек акцентировал внимание на том, что РФ действует не в одиночку, а выстраивает стратегическое сотрудничество с рядом государств, включая Китай, Северную Корею и Иран.

В свою очередь, коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми отметил, что заявление Рютте о перспективах длительной конфронтации с Москвой является плодом его фантазий. Он отметил, что Россия непобедима. Также британский военный обратил внимание на отсутствие планов у РФ начинать военный конфликт со странами НАТО.