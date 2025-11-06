Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 11:46

Генсек НАТО призвал союзников быть готовыми к конфронтации с Россией

Рютте: НАТО необходимо готовиться к долгому противостоянию с Россией

Марк Рютте Марк Рютте Фото: IMAGO/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны — участницы Североатлантического альянса готовиться к продолжительному противостоянию с Россией, передает пресс-служба объединения. Он выступил с таким заявлением в ходе своего визита в Румынию, где принимал участие в специализированном промышленном оборонном форуме.

Рютте заявил, что угрозы со стороны России не прекратятся после завершения боевых действий на Украине. По его мнению, Москва в обозримой перспективе продолжит оставаться дестабилизирующим фактором для европейской и мировой безопасности.

В обозримом будущем Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире. <…> Они готовятся к длительной конфронтации. Мы не можем быть наивными. Мы должны быть готовы, — сказал Рютте.

Генсек НАТО также акцентировал внимание на том, что Россия действует не в одиночку, а выстраивает стратегическое сотрудничество с рядом государств, включая Китай, Северную Корею и Иран. При этом он подтвердил неизменную приверженность США защите восточного фланга Альянса, несмотря на недавнее решение о сокращении американского военного контингента в Румынии.

Ранее Рютте признался, что перестал реагировать на заявления президента России Владимира Путина. Так он ответил на вопрос о заседании Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась тема возможных ядерных испытаний.

