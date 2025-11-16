7 признаков, по которым ФНС заподозрит скрытые доходы, как избежать проблем

Федеральная налоговая служба начинает масштабную кампанию по выявлению неработающих россиян, имеющих неофициальные источники дохода. Главная цель — борьба с теневой занятостью и пополнение бюджета за счет налогов, которые ранее не уплачивались с заработков от аренды, неофициальной работы и сделок с имуществом. NEWS.ru рассказывает, по каким признакам налоговики могут распознать скрытые доходы.
Как налоговая выявляет скрытые доходы граждан
Налоговые органы Москвы объявили о начале масштабной кампании по проверке «неработающих» граждан, которые тем не менее имеют собственные источники дохода. Об этом на заседании коллегии ведомства в начале ноября заявила глава столичного управления ФНС Марина Третьякова.
Как уточнила Третьякова, контроль за этой категорией граждан станет постоянным. Цель — пресечение теневой занятости и нелегальных заработков. Речь идет о доходах, с которых не уплачиваются налоги, например от неофициальной работы, аренды или сделок с имуществом.
Специалисты отмечают, что это общероссийская практика. Налоговики используют различные методы для выявления таких доходов, включая анализ крупных покупок, мониторинг банковских трансакций и данные из разных госорганов.
По словам депутата Госдумы, главы Союза налогоплательщиков Артема Кирьянова, выявление скрытых доходов граждан направлено на обеление экономики. «Если человек зарабатывает, условно говоря, 30 тыс. рублей в месяц, но держит депозит в 30 млн, это вызывает вопросы», — привел пример Кирьянов. Он пояснил, что для ФНС доступны данные по недвижимости и возможным доходам с недвижимости. Кроме того, она может проверить сведения по банковским счетам и депозитам.
На что именно смотрят налоговики
По словам генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Эльмана Мехтиева, налоговая служба для выявления скрытых доходов формирует цифровой профиль финансового поведения гражданина и сопоставляет его официальные заработки с реальным уровнем жизни. Любое несоответствие — это красный флаг для контролирующего органа, и главный из них — это расхождение между образом жизни и декларируемыми доходами, поясняет эксперт.
«Если человек с зарплатой в 30 тыс. рублей в месяц ездит на новой иномарке, регулярно отдыхает за границей, приобретает недвижимость или делает дорогостоящий ремонт, оплачивает обучение детей в частных учебных заведениях, то вопрос об источнике средств возникает не только у его окружения», — объясняет собеседник NEWS.ru.
Какие есть признаки наличия скрытых доходов
Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин выделяет несколько главных признаков, по которым налоговики могут выявить скрытые доходы.
Во-первых, это систематические поступления денег на банковские счета и карты физлица. Банки по закону о противодействии отмыванию денежных средств обязаны уведомлять налоговые органы о подозрительных трансакциях своих клиентов. «Поэтому получая много — пусть даже небольших — переводов от множества физлиц на карту, следует готовиться к тому, что налоговая затребует объяснений об основаниях переводов и, возможно, доначислит налог», — говорит Палюлин.
Контролю безусловно подлежат поступления от лиц, занимающихся сделками с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями, от иностранцев, от НКО, от лиц, внесенных в перечень террористов и экстремистов, а также любые иные поступления на сумму от миллиона рублей в течение суток. Иные трансакции могут быть проверены по усмотрению банка и налогового органа, отмечает юрист.
Во-вторых, значительные расходы на сумму, превышающую сумму задекларированного дохода за последние три года. Сюда входят дорогие автомобили, квартиры, водный транспорт, земельные участки, дома и т. п.
В-третьих, частые сделки с регистрируемым имуществом типа автомобилей и квартир, даже при отсутствии дохода (продали по той же цене, что и купили). «Несмотря на то, что налогооблагаемый доход может быть уменьшен на величину расходов, частые спекулятивные операции являются основанием полагать о наличии в сделках имущественного интереса и незадекларированного дохода», — объясняет Палюлин.
В-четвертых, через соцсети и розничные торговые площадки инспекторы выявляют лиц, продающих товары или оказывающих услуги без статуса самозанятого или ИП. По словам эксперта, это повод не только для доначисления налога, но и для привлечения к ответственности в связи с незаконной предпринимательской деятельностью.
Наконец, в-пятых, повод для проверки налогоплательщика — демонстрация роскошного образа жизни все в тех же соцсетях. «Скриншот из личного кабинета с демонстрацией объема выручки может явиться доказательством наличия у лица незадекларированного дохода», — указывает Палюлин.
Эльман Мехтиев называет еще два «маркера» для налоговой. Первый — это наличие жалоб или отзывов на различных сайтах «обратной связи» о том, что человек фактически ведет бизнес (поставляет товары, выполняет работы), но при этом нет информации об уплате налогов с этой деятельности.
Второй — наличие связи с «однодневками» или дисквалифицированными лицами. Если физическое лицо является учредителем или руководителем компании, имеющей признаки «однодневки», или связано финансовыми операциями с такими фирмами, это автоматически повышает внимание ко всем его трансакциям, уточняет эксперт.
Как избежать претензий со стороны налоговой
По мнению экспертов, соблюдение трех ключевых правил позволяет не только сохранить капитал, но и избежать претензий со стороны контролирующих органов.
Всегда документируйте происхождение средств. Любые значительные поступления на ваши счета — будь то накопления, наследство, доход от продажи активов или крупный подарок — должны иметь документальное подтверждение. Договоры купли-продажи, банковские выписки, дарственные и свидетельства о праве на наследство являются вашей главной защитой в случае возникновения вопросов.
Легализуйте доходы через официальные статусы. Если у вас есть источники неофициального заработка, крайне важно вывести их в правовое поле. Оформление в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя позволяет легализовать доходы, обеспечивая вам спокойствие и возможность использовать эти средства для крупных покупок без рисков.
Проводите комплексный налоговый анализ. Не ограничивайтесь мыслями о возможных вычетах. Важно заранее просчитывать все налоговые обязательства, возникающие в результате финансовых операций. Такой подход помогает выбрать наиболее выгодную и безопасную стратегию.
