В Госдуме рассказали, как налоговая выявляет скрытые доходы граждан

Налоговая служба на постоянной основе выявляет скрытые доходы граждан, заявил НСН депутат Госдумы, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. По его словам, такая работа направлена на обеление экономики.

Если человек зарабатывает, условно говоря, 30 тыс. рублей в месяц, но держит депозит в 30 млн, это вызывает вопросы, — привел пример Кирьянов.

Он пояснил, что для ФНС доступны данные по недвижимости и возможным доходам с недвижимости. Кроме того, она может проверить сведения по банковским счетам и депозитам.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что увеличение числа налоговых проверок оказывает психологическое воздействие на налогоплательщиков и побуждает их отказываться от теневых схем. ФНС усилила контроль из-за недостаточного сбора налога на прибыль, отметил он.

До этого депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что с 1 октября оклады работников бюджетной сферы и государственных служащих, а также социальные выплаты будут проиндексированы на 7,6%. Также он подчеркнул, что в этот период вступят в силу нормы, предоставляющие льготный период по кредитам для самозанятых и малого бизнеса.