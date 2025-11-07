Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 01:24

В Госдуме рассказали, как налоговая выявляет скрытые доходы граждан

Депутат Кирьянов: налоговая служба может выявлять скрытые доходы граждан

ФНС ФНС Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Налоговая служба на постоянной основе выявляет скрытые доходы граждан, заявил НСН депутат Госдумы, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. По его словам, такая работа направлена на обеление экономики.

Если человек зарабатывает, условно говоря, 30 тыс. рублей в месяц, но держит депозит в 30 млн, это вызывает вопросы, — привел пример Кирьянов.

Он пояснил, что для ФНС доступны данные по недвижимости и возможным доходам с недвижимости. Кроме того, она может проверить сведения по банковским счетам и депозитам.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что увеличение числа налоговых проверок оказывает психологическое воздействие на налогоплательщиков и побуждает их отказываться от теневых схем. ФНС усилила контроль из-за недостаточного сбора налога на прибыль, отметил он.

До этого депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что с 1 октября оклады работников бюджетной сферы и государственных служащих, а также социальные выплаты будут проиндексированы на 7,6%. Также он подчеркнул, что в этот период вступят в силу нормы, предоставляющие льготный период по кредитам для самозанятых и малого бизнеса.

доходы
ФНС
депутаты
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Болеющего раком спортсмена пытались вылечить от свинки
Шестилетний стрелок принес учительнице $10 млн компенсации
Трамп рассказал, когда посетит Индию
Отель или квартира? Раскрыты секреты правильного выбора жилья для отдыха
Гибрид бомбы и ракеты: Запад восхитился новым супероружием России
Один аэропорт прекратил работу из-за дронов
Названа причина возможной катастрофы для экономики США
Фаза Луны сегодня, 7 ноября 2025 года. Кормим кошек рыбой, идем к шефу
В Госдуме рассказали, как налоговая выявляет скрытые доходы граждан
Ученый погиб из-за эксперимента с морковным соком
Казахстан может присоединиться к «Авраамовым соглашениям»
Временный президент Сирии освободился от санкций ООН
Трамп сделал заявление о покупке Индией российской нефти
Концерн «Уралвагонзавод» объявил об оптимизации своих расходов
В Европе призвали Запад оставить Россию в покое
Гороскоп на 7 ноября: судьбоносный день для Водолеев и Стрельцов
Приметы 7 ноября: Дедовские плачи — вспоминаем мертвых
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 ноября 2025 года
Названо число компаний-псевдопроизводителей БАДов
Флаг Украины сняли со здания парламента Чехии
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.