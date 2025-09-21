«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 11:09

Россиянам рассказали, какие законодательные изменения ждут их с 1 октября

Депутат Чаплин: с 1 октября зарплаты госслужащих и бюджетников вырастут на 7,6%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 1 октября оклады работников бюджетной сферы и государственных служащих, а также социальные выплаты будут проиндексированы на 7,6%, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Также он подчеркнул, что в этот период вступят в силу нормы, предоставляющие льготный период по кредитам для самозанятых и малого бизнеса.

Значимым событием станет индексация выплат и окладов на 7,6% для отдельных категорий граждан. Речь идет о работниках бюджетной сферы, государственных служащих и получателях социальных выплат. С 1 октября 2025 года вступают в силу нормы, предоставляющие право на льготный период по кредитам для самозанятых и субъектов малого и среднего предпринимательства. Мера позволит приостановить выплаты по кредитам на срок до шести месяцев без штрафных санкций. Условиями предоставления такой возможности являются отсутствие просрочек свыше 30 дней и соответствие критериям по размеру заемных средств, ― объяснил Чаплин.

В тот же день, как подчеркнул депутат, заработают изменения в порядке приема платежей физических лиц платежными агентами, что повысит прозрачность и безопасность расчетных операций. Парламентарий добавил, что с 30 октября размер страхового возмещения по вкладам вырастет до 2,8 млн рублей.

Еще одно изменение коснется вкладчиков: с 30 октября размер страхового возмещения по рублевым вкладам, удостоверенным сберегательными сертификатами, будет увеличен до 2,8 млн рублей. Также с 24 ноября нотариусы будут обязаны информировать наследников о кредитных обязательствах наследодателей. Это важный шаг к повышению прозрачности наследственного права и защите прав граждан от неожиданных долговых претензий, ― отметил Чаплин.

Депутат напомнил, что до 1 октября нужно определиться с форматом получения набора социальных услуг на следующий год — либо в натуральном виде, либо в денежном эквиваленте. Завершится квартал введением нового требования к кредитным организациям с 14 декабря: доступ к публичным финансовым ресурсам будет определяться уровнем кредитного рейтинга по национальной шкале, подытожил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что максимальный размер микрозайма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц может быть увеличен с 5 до 15 млн рублей. По его словам, инициатива открывает новые возможности для крупных компаний, которым ранее не хватало доступного объема финансирования от МФО.

законы
вклады
выплаты
льготы
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Угроза выдать кнопочный телефон довела до беды в российском городе
Опытный парашютист разбился насмерть в подмосковном скайцентре
Российские военные почти выбили ВСУ из населенного пункта в ДНР
Величковский потребовал миллионы у Лады Дэнс и «Джема»
Более 40 рейсов отказались принимать в одном аэропорту из-за кибератаки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 сентября: где сбои в РФ
«Чудесные здания»: участница «Интервидения» рассказала об эмоциях от Москвы
«Подошли вплотную»: в ДНР заявили об успехах ВС России у Красноармейска
Мощный пожар в Алтайском крае вынудил МЧС эвакуировать сотни человек
Стало известно о климатическом «развороте» в Москве в 2050 году
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 сентября
Зумеры устроили массовые беспорядки в одной стране
«Люди устали от мужиков в платьях»: Мизулина объяснила суть «Интервидения»
Армия России блокировала в Харьковской области сразу два подразделения ВСУ
Россиянам рассказали, какие законодательные изменения ждут их с 1 октября
«Они мертвы»: обвиняемая в отравлении коллег кладовщица написала письмо
Российский регион за сутки атаковали 85 БПЛА
Актер «Улиц разбитых фонарей» признался в многолетней борьбе с зависимостью
В России раскрыли «троянского коня» Трампа в Афганистане
Магнитные бури сегодня, 21 сентября: что завтра, головные боли, апатия
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»
Шоу-бизнес

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября
Регионы

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.