Россиянам рассказали, какие законодательные изменения ждут их с 1 октября Депутат Чаплин: с 1 октября зарплаты госслужащих и бюджетников вырастут на 7,6%

С 1 октября оклады работников бюджетной сферы и государственных служащих, а также социальные выплаты будут проиндексированы на 7,6%, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Также он подчеркнул, что в этот период вступят в силу нормы, предоставляющие льготный период по кредитам для самозанятых и малого бизнеса.

Значимым событием станет индексация выплат и окладов на 7,6% для отдельных категорий граждан. Речь идет о работниках бюджетной сферы, государственных служащих и получателях социальных выплат. С 1 октября 2025 года вступают в силу нормы, предоставляющие право на льготный период по кредитам для самозанятых и субъектов малого и среднего предпринимательства. Мера позволит приостановить выплаты по кредитам на срок до шести месяцев без штрафных санкций. Условиями предоставления такой возможности являются отсутствие просрочек свыше 30 дней и соответствие критериям по размеру заемных средств, ― объяснил Чаплин.

В тот же день, как подчеркнул депутат, заработают изменения в порядке приема платежей физических лиц платежными агентами, что повысит прозрачность и безопасность расчетных операций. Парламентарий добавил, что с 30 октября размер страхового возмещения по вкладам вырастет до 2,8 млн рублей.

Еще одно изменение коснется вкладчиков: с 30 октября размер страхового возмещения по рублевым вкладам, удостоверенным сберегательными сертификатами, будет увеличен до 2,8 млн рублей. Также с 24 ноября нотариусы будут обязаны информировать наследников о кредитных обязательствах наследодателей. Это важный шаг к повышению прозрачности наследственного права и защите прав граждан от неожиданных долговых претензий, ― отметил Чаплин.

Депутат напомнил, что до 1 октября нужно определиться с форматом получения набора социальных услуг на следующий год — либо в натуральном виде, либо в денежном эквиваленте. Завершится квартал введением нового требования к кредитным организациям с 14 декабря: доступ к публичным финансовым ресурсам будет определяться уровнем кредитного рейтинга по национальной шкале, подытожил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что максимальный размер микрозайма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц может быть увеличен с 5 до 15 млн рублей. По его словам, инициатива открывает новые возможности для крупных компаний, которым ранее не хватало доступного объема финансирования от МФО.