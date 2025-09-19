В Госдуме рассказали, какой заем для бизнеса могут увеличить в три раза

Максимальный размер микрозайма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц может быть увеличен с 5 до 15 млн рублей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, данная инициатива открывает новые возможности для крупных компаний, которым ранее не хватало доступного объема финансирования от МФО.

Комитет по малому и среднему предпринимательству Госдумы концептуально поддержал законопроект, который направлен на расширение возможностей микрофинансовых организаций по работе с малым и средним бизнесом. Проект предлагает увеличить максимальный размер микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 5 до 15 млн рублей. Это изменение открывает путь для более крупных компаний, которым ранее не хватало доступного объема финансирования от МФО, но при этом они не могли рассчитывать на банковский кредит из-за жестких условий или недостаточной кредитной истории, — пояснил Говырин.

Депутат добавил, что для государственных и муниципальных фондов микрофинансирования лимит в 5 млн рублей пока сохраняется. По его словам, МФО стали играть ключевую роль в кредитовании бизнеса, и их доля на российском рынке уже превысила половину.

В последние годы именно коммерческие микрофинансовые организации стали играть заметную роль в кредитовании бизнеса. Их доля на рынке превысила половину, а спрос на займы продолжает расти. Для государственных и муниципальных фондов микрофинансирования потолок в 5 млн рублей сохраняется до тех пор, пока не будут внесены изменения в действующий приказ Минэкономразвития, поэтому важно согласовать законопроект с той подзаконной базой, которая существует на сегодняшний момент, — резюмировал Говырин.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что Центробанк запретит банкам и МФО выдавать кредиты по СМС и заставит проверять заемщика на платежеспособность. По его словам, это необходимо, чтобы сократить закредитованность населения. Он добавил, что на сегодня просрочка по потребительским займам в России превышает 1 трлн рублей.