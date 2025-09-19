«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 11:08

В Госдуме рассказали, какой заем для бизнеса могут увеличить в три раза

Депутат Говырин: микрозаем для ИП могут увеличить в три раза до 15 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Максимальный размер микрозайма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц может быть увеличен с 5 до 15 млн рублей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, данная инициатива открывает новые возможности для крупных компаний, которым ранее не хватало доступного объема финансирования от МФО.

Комитет по малому и среднему предпринимательству Госдумы концептуально поддержал законопроект, который направлен на расширение возможностей микрофинансовых организаций по работе с малым и средним бизнесом. Проект предлагает увеличить максимальный размер микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 5 до 15 млн рублей. Это изменение открывает путь для более крупных компаний, которым ранее не хватало доступного объема финансирования от МФО, но при этом они не могли рассчитывать на банковский кредит из-за жестких условий или недостаточной кредитной истории, — пояснил Говырин.

Депутат добавил, что для государственных и муниципальных фондов микрофинансирования лимит в 5 млн рублей пока сохраняется. По его словам, МФО стали играть ключевую роль в кредитовании бизнеса, и их доля на российском рынке уже превысила половину.

В последние годы именно коммерческие микрофинансовые организации стали играть заметную роль в кредитовании бизнеса. Их доля на рынке превысила половину, а спрос на займы продолжает расти. Для государственных и муниципальных фондов микрофинансирования потолок в 5 млн рублей сохраняется до тех пор, пока не будут внесены изменения в действующий приказ Минэкономразвития, поэтому важно согласовать законопроект с той подзаконной базой, которая существует на сегодняшний момент, — резюмировал Говырин.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что Центробанк запретит банкам и МФО выдавать кредиты по СМС и заставит проверять заемщика на платежеспособность. По его словам, это необходимо, чтобы сократить закредитованность населения. Он добавил, что на сегодня просрочка по потребительским займам в России превышает 1 трлн рублей.

Россия
бизнес
инициативы
кредиты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичи пожаловались Собянину на непристойные светофоры
Камчатку продолжает трясти
Путин рассказал о характеристиках российской военной техники
В Минспорте РФ дали надежду спортсменам, выступающим в нейтральном статусе
Герой России не смог без слез смотреть видео боя с солдатом ВСУ
Трамп раскрыл, где встретится с Си Цзиньпином
Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в $100 тыс.
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.