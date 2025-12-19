Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 15:32

Аналитик оценил инициативу введения реестра IMEI-номеров

Аналитик Муртазин: реестр IMEI-номеров станет инструментом контроля

Продажа телефонов Продажа телефонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Реестр IMEI-номеров может стать инструментом контроля, заявил Hi-Tech Mail ведущий аналитик Эльдар Муртазин. Он отметил, что такая база позволит извлекать информацию в более доступном режиме.

Есть пример: Турция, Азербайджан. Там ты не можешь просто привести телефон. Если его нет в государственной базе, то он не будет работать на сетях местных операторов. Можно ли реализовать это сейчас в России? Да, можно, — рассказал Муртазин.

По его мнению, недружественные государства или мошенники смогут собирать информацию о IMEI-номерах и с помощью этой информации выводить их из строя. Аналитик предположил, что таким образом злоумышленники смогут ограничить доступ к сети не только для частных лиц, но и для целых компаний.

Ранее эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал, что гражданам России не будут отключать телефоны в связи с созданием базы уникальных номеров мобильных устройств (IMEI). По его словам, данное новшество нацелено на противодействие мошенническим действиям.

IMEI
телефоны
инициативы
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин признался, что квартира в Кремле не видела ремонта с девяностых
Путин ответил, записывал ли он когда-нибудь «кружочки» близким
Путин высказался об оккультизме и «всяких колдунах»
Путин призвал добиваться того, чтобы российские школьники «включали мозги»
Диетолог предупредил, кому крайне опасно есть селедку
Путин заявил, что не собирается писать мемуары
Путин надиктовал послание потомкам в капсулу времени
В Госдуме ответили, когда будет снят мораторий на штрафы за задержку жилья
Герой России раскрыл, какие люди считаются основным костяком в зоне СВО
Путин отметил роль MAX в цифровом суверенитете России
«Я узнаю»: Путин пообещал изучить дело журналиста Винатье
Путин высказался о ценах на льготные лекарства в аптеках
Путин раскрыл число российских бойцов в зоне СВО
Путина попросили отремонтировать дорогу на Крайнем Севере
В Астрахани задержали подозреваемого в избиении гандбольного тренера
Путин посчитал некорректным вопрос журналиста из США
Ведущие западные СМИ следят за выступлением Путина
В Британии поставили крест на Украине после саммита в Брюсселе
Путин пообещал подумать над увековечением памяти Омара Хайяма в России
«Нельзя почивать на лаврах»: Путин высказался о проблеме московских пробок
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.