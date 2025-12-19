Аналитик оценил инициативу введения реестра IMEI-номеров

Реестр IMEI-номеров может стать инструментом контроля, заявил Hi-Tech Mail ведущий аналитик Эльдар Муртазин. Он отметил, что такая база позволит извлекать информацию в более доступном режиме.

Есть пример: Турция, Азербайджан. Там ты не можешь просто привести телефон. Если его нет в государственной базе, то он не будет работать на сетях местных операторов. Можно ли реализовать это сейчас в России? Да, можно, — рассказал Муртазин.

По его мнению, недружественные государства или мошенники смогут собирать информацию о IMEI-номерах и с помощью этой информации выводить их из строя. Аналитик предположил, что таким образом злоумышленники смогут ограничить доступ к сети не только для частных лиц, но и для целых компаний.

Ранее эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал, что гражданам России не будут отключать телефоны в связи с созданием базы уникальных номеров мобильных устройств (IMEI). По его словам, данное новшество нацелено на противодействие мошенническим действиям.