В России планируют ввести плату за регистрацию смартфонов в базе IMEI

В России планируют ввести плату за обязательную регистрацию всех мобильных устройств в единой базе IMEI, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минцифры. По информации источника, для легально ввезенных телефонов она будет небольшой и фиксированной, а для «серых» — составит процент от стоимости.

В настоящее время прорабатывается несколько моделей регистрации устройств в базе, в том числе на условиях взимания небольшой фиксированной платы для официально ввезенных устройств, а для ввезенных всерую плата может составить определенный процент от стоимости устройства,— рассказали в пресс-службе министерства.

В материале говорится, что порядок регистрации и точный размер оплаты пока не утверждены. Согласно планам, требование о привязке IMEI к номеру телефона может вступить в силу в 2027 году, а с 2028 года в сетях будут работать только зарегистрированные аппараты. Устройства, не внесенные в базу, не смогут принимать сигнал с сим-карт.

Ранее замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко сообщил, что базу уникальных номеров мобильных устройств (IMEI) создадут в России в 2026 году. По его словам, привязка IMEI к конкретным номерам телефонов поможет идентифицировать, что та или иная сим-карта не находится в БПЛА.