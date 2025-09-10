Юрист рассказал, как ЦБ хочет бороться с закредитованностью населения

Центробанк запретит банкам и МФО выдавать кредиты по СМС и заставит проверять заемщика на платежеспособность, чтобы сократить закредитованность населения, заявил Общественной службе новостей юрист Александр Хаминский. По его словам, на сегодня просрочка по потребительским займам в России превышает 1 трлн рублей.

При этом сами банки, а особенно микрокредитные организации, предлагают большое количество кредитных продуктов, которые оформляются дистанционно без явки в офисы, то есть вообще без всякой проверки кредитоспособности заемщика, — заявил Хаминский.

Ранее депутат Государственной думы Солтан Узденов заявил, что законопроект о запрете онлайн-микрозаймов, который готовится к рассмотрению в Госдуме, является необходимой мерой для борьбы с мошенничеством в сфере микрофинансов. Он отметил, что, сколько бы парламентарии не принимали законов, в России все равно наблюдается тенденция роста выдачи микрозаймов без непосредственного присутствия клиента.