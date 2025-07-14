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14 июля 2025 в 18:01

В Госдуме раскрыли, почему важно запретить выдачу микрокредитов онлайн

Депутат Узденов: запрет выдачи микрозаймов онлайн нужен для борьбы с аферистами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о запрете онлайн-микрозаймов, который готовится к рассмотрению в Государственной думе, является необходимой мерой для борьбы с мошенничеством в сфере микрофинансов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Солтан Узденов. Он отметил, что, сколько бы парламентарии ни принимали законов, в РФ все равно наблюдается тенденция роста выдачи микрозаймов без непосредственного присутствия клиента.

По его словам, такая практика все чаще осуществляется на основании либо похищенных персональных данных, либо с использованием крайне упрощенных и недостаточно надежных методов идентификации. В долговую яму втягиваются прежде всего социально незащищенные граждане, которые зачастую и не подозревают, что на их имя оформляются кредиты. Они принимают на себя необоснованные обязательства, что в итоге приводит к крайне тяжелым финансовым и социальным последствиям для целых семей, подчеркнул он.

Статистика Центрального банка России лишь подтверждает остроту проблемы: в течение прошлого года доля обращений россиян с жалобами на мошенничество в сфере микрофинансового кредитования возросла до шокирующих 14,7%. Это не просто цифры — это сотни тысяч граждан, пострадавших от действий недобросовестных игроков рынка, — сказал Узденов.

Именно поэтому предлагаются столь кардинальные меры, как запрет на оформление микрозаймов онлайн, в том числе сделок, совершенных с применением простой или усиленной квалифицированной электронной подписи, отметил депутат. По его словам, это необходимый барьер для защиты граждан.

Ранее лидер партии ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил запретить заключать договоры микрозайма в онлайн-формате. По его мнению, мера позволит снизить случаи мошенничества, когда на граждан оформляют подобные кредиты без их ведома.

Россия
Госдума
микрозаймы
мошенники
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
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