Президент Аргентины пообещал больше не обзываться Лидер Аргентины Милей пообещал не использовать оскорбления в адрес оппонентов

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о намерении прекратить использовать оскорбительные выражения в адрес политических оппонентов. Такое решение он объяснил желанием перевести дискуссию в конструктивное русло и сосредоточиться на обсуждении идей.

Обещание прозвучало после публикации в газете La Nación, согласно которой за последние 100 дней Милей допустил 611 оскорблений в интервью и соцсетях. Всего же с начала президентства журналисты насчитали более 4000 уничижительных высказываний в его адресе.

Я перестану использовать оскорбления, чтобы посмотреть, способны ли они обсуждать идеи. Потому что, на мой взгляд, они спорят о форме, не имея достаточно интеллектуального уровня, чтобы спорить по сути, — заявил президент на мероприятии фонда Faro.

Милей подчеркнул, что отказ от грубой риторики не означает уступок оппонентам, а призван продемонстрировать несостоятельность их критики. В качестве исторического примера он привел президента-реформатора XIX века Доминго Сармьенто, который, несмотря на резкие высказывания, провел важные преобразования в системе образования.

Ранее сообщалось, что во время визита в Национальный технологический университет в Альмагро президент Аргентины стал участником неприятного инцидента. После голосования на выборах в законодательный орган Буэнос-Айреса главу государства окружили журналисты, один из которых, случайно или намеренно, ударил его микрофоном.