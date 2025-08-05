Сеть алкомаркетов решила защитить свои права в Вологодской области РИАН: сеть «Красное и Белое» судится за лицензию на алкоголь на Вологодчине

Сеть магазинов «Красное и Белое» оспорила в Арбитражном суде приостановку своей лицензии на продажу алкоголя в Вологодской области, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Иск компании «Альфа-М» (управляющей сетью) направлен на отмену решения региональных властей. Рассмотрение дела назначено на 26 августа.

Компания требует признать незаконным и полностью отменить приказ регионального Министерства экономического развития, которым была приостановлена лицензия на розничную алкогольную торговлю. Приказ № 0147/25-О, оспариваемый «Альфой-М», был издан властями области ранее.

Определением суда от 30.07.2025 <…> заявление общества принято к производству, — говорится в определении суда.

Судебный спор между крупной торговой сетью и региональными властями Вологодской области вступил в процессуальную стадию. Исход дела определит возможность «Красного и Белого» возобновить легальную розничную продажу алкоголя в регионе.

Ранее губернатор региона Георгий Филимонов сообщал, что в Вологодской области после введения новых ограничений более 340 точек прекратили продажу алкоголя или закрылись полностью. Он отметил положительное влияние этих мер — уже зафиксировано снижение смертности от алкоголя. В Вологде количество питейных заведений сократилось с 42 до 23, в Череповце — с 45 до 27. За последние четыре месяца также закрылась треть магазинов по продаже вейпов — 100 из 316, причем 44 из них прекратили работу в июле.







