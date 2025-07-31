Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 17:52

В Вологодской области подвели итоги ограничений на продажу алкоголя

В Вологодской области 346 алкомаркетов закрылись или сняли спиртное с продажи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свыше 340 алкомаркетов прекратили работу или сняли с продажи спиртные напитки в Вологодской области после введения ограничений, сообщил губернатор Георгий Филимонов в Telegram-канале. По его словам, меры уже отразились на статистике по снижению смертности, связанной с употреблением алкоголя.

В начале года в регионе работало 610 алкомаркетов. Из них 280 закрылись, а 66 прекратили продажу спиртного. Это 224 федеральных и 122 региональных объекта. Всего 346 точек. По установленным правилам работу продолжают 264 алкомаркета, — написал Филимонов.

Как отметил глава региона, почти половина «наливаек» прекратила деятельность: их стало 23 вместо 42 в Вологде и 27 вместо 45 в Череповце. За четыре месяца также закрылась треть вейп-шопов — 100 из 316, из них 44 прекратили работу в июле.

Эффект заметен и в сфере здравоохранения. <...> На 53% снизился показатель смертности от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя. На 71% снизилась смертность от отравлений спиртным. Результат показательный, но не финальный, — заключил Филимонов.

Ранее член Общественной палаты РФ Владимир Михайлов предложил вернуть советскую практику ограничения продажи алкоголя с 11:00 до 19:00. По его мнению, текущий режим свободной продажи спиртного способствует злоупотреблениям, так как люди могут покупать алкоголь по дороге с работы и возвращаться за дополнительной порцией.

алкоголь
магазины
законы
Вологодская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпредство США в ООН дало емкое объяснение ультиматуму Трампа
Белоусов провел переговоры с важным гостем из Азии
Евросоюз отреагировал на новый закон о НАБУ и САП на Украине
Звезда «Дома 2» обратился песней Джигарханяна к иноагенту Солнцеву
Пожар в Балашихе унес жизни двух человек
Камчатку встревожило еще одно землетрясение
Крыму грозит катастрофическое землетрясение? Опасность, выдержит ли мост
Сырского вывели на чистую воду после призыва обучать бойцов ВСУ под землей
Гороскоп на август-2025: завершаем лето с улыбкой
Раскрыта сеть атаковавших российские компании хакеров
Казахстан определился с подрядчиком для строительства третьей АЭС
Энергетик описал последствия введения США пошлин против партнеров России
Рекордную молнию длиной 829 километров зафиксировали в США
Американист разоблачил обман ЕС в торговой сделке с США
Напарница биатлонистки Дальмайер раскрыла подробности ее гибели
В России приняты новые правила работы сервисов рассрочки
Развратный нянь: педофил открыл детсад и восемь лет растлевал ребятишек
Оценены перспективы комбинированных ударов ВС РФ по позициям ВСУ
Умер основатель Independent Media и экс-президент РБК Дерк Сауэр
Стало известно, как погибла биатлонистка Дальмайер
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.