В Вологодской области подвели итоги ограничений на продажу алкоголя В Вологодской области 346 алкомаркетов закрылись или сняли спиртное с продажи

Свыше 340 алкомаркетов прекратили работу или сняли с продажи спиртные напитки в Вологодской области после введения ограничений, сообщил губернатор Георгий Филимонов в Telegram-канале. По его словам, меры уже отразились на статистике по снижению смертности, связанной с употреблением алкоголя.

В начале года в регионе работало 610 алкомаркетов. Из них 280 закрылись, а 66 прекратили продажу спиртного. Это 224 федеральных и 122 региональных объекта. Всего 346 точек. По установленным правилам работу продолжают 264 алкомаркета, — написал Филимонов.

Как отметил глава региона, почти половина «наливаек» прекратила деятельность: их стало 23 вместо 42 в Вологде и 27 вместо 45 в Череповце. За четыре месяца также закрылась треть вейп-шопов — 100 из 316, из них 44 прекратили работу в июле.

Эффект заметен и в сфере здравоохранения. <...> На 53% снизился показатель смертности от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя. На 71% снизилась смертность от отравлений спиртным. Результат показательный, но не финальный, — заключил Филимонов.

Ранее член Общественной палаты РФ Владимир Михайлов предложил вернуть советскую практику ограничения продажи алкоголя с 11:00 до 19:00. По его мнению, текущий режим свободной продажи спиртного способствует злоупотреблениям, так как люди могут покупать алкоголь по дороге с работы и возвращаться за дополнительной порцией.