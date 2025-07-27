В России предложили продавать алкоголь как в СССР В ОП предложили продавать алкоголь с 11:00 до 19:00 как в СССР

Продажу алкоголя следует ограничить в России с 11:00 до 19:00, подобно практике советского времени, заявил член Общественной палаты РФ Владимир Михайлов в интервью 360.ru. По его мнению, это поможет сократить объемы потребления спиртного в стране.

В результате перепил, утром болит голова. Поэтому я за то, чтобы продавать алкоголь с 11:00 до 19:00. Рано или поздно, но мы к этому придем, — отметил он.

Михайлов объяснил, что сейчас россияне могут легко купить алкоголь по пути с работы домой, а при желании — вернуться за новой порцией. Такая доступность приводит к злоупотреблениям и утренним похмельям, подчеркнул общественник.

Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что законопроект о запрете размещения алкомаркетов вблизи жилых домов, вероятнее всего, останется без поддержки депутатов Госдумы. Согласно инициативе, подобные магазины смогут работать как минимум на расстоянии 100 м от городского жилья. По его словам, потенциальные ограничения затронут многие города практически полностью.

До этого психолог Надежда Резенова заявила, что запрет на продажу сладостей в алкомаркетах вряд ли поможет снизить уровень алкоголизма в России. По ее словам, в борьбе с этой проблемой лучше формировать интерес у молодежи к активному и трезвому образу жизни.