США изучают возможности введения новых мер против России

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российских нефтеналивных судов. Как сообщает Financial Times, эти меры могут быть приняты, если Москва не согласится на американские условия по прекращению огня на Украине.

Решение будет утверждаться после возвращения спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа из Москвы, где он проведет переговоры с российским руководством. Это уже пятый визит американского представителя в Россию с начала года.

Если Уиткофф вернется ни с чем, совершенно ни с чем, Трамп придет в ярость, — пишет издание, ссылаясь на свои источники.

Эксперты предполагают, что новые ограничения могут включать более жесткое соблюдение существующих санкций или присоединение к новому ценовому пределу ЕС на российскую нефть. Еще 14 июля Трамп сократил срок ультиматума Москве с 50 до 10–12 дней, требуя заключения мирного соглашения с Киевом.

Ранее политолог Норат Аджамян предположил, что во время визита Уиткоффа в Москву может обсуждаться формат переговоров по Украине, включая возможность воздушного перемирия. Как отметил эксперт, достижение договоренностей способно отсрочить новые санкции США. При этом он также предупредил, что встреча может остаться символическим жестом без практических последствий.