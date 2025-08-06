Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 00:24

США изучают возможности введения новых мер против России

FT: США намерены ввести новые ограничения против связываемых с Россией танкеров

Белый дом Белый дом Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российских нефтеналивных судов. Как сообщает Financial Times, эти меры могут быть приняты, если Москва не согласится на американские условия по прекращению огня на Украине.

Решение будет утверждаться после возвращения спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа из Москвы, где он проведет переговоры с российским руководством. Это уже пятый визит американского представителя в Россию с начала года.

Если Уиткофф вернется ни с чем, совершенно ни с чем, Трамп придет в ярость, — пишет издание, ссылаясь на свои источники.

Эксперты предполагают, что новые ограничения могут включать более жесткое соблюдение существующих санкций или присоединение к новому ценовому пределу ЕС на российскую нефть. Еще 14 июля Трамп сократил срок ультиматума Москве с 50 до 10–12 дней, требуя заключения мирного соглашения с Киевом.

Ранее политолог Норат Аджамян предположил, что во время визита Уиткоффа в Москву может обсуждаться формат переговоров по Украине, включая возможность воздушного перемирия. Как отметил эксперт, достижение договоренностей способно отсрочить новые санкции США. При этом он также предупредил, что встреча может остаться символическим жестом без практических последствий.

санкции
США
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Наше будущее»: в СПЧ призвали возобновить исследования о подростках
Экс-футболист сборной России описал реакцию «Зенита» на новый лимит в РПЛ
Пьяные посиделки закончились страшной расправой в Иркутской области
Три беспилотника ВСУ сбили над Смоленской областью
Нудистский заплыв шокировал отдыхающих на российском курорте
«Знак свыше»: православный депутат о найденной иконе на берегу Анапы
ВСУ нанесли удар по больнице в Херсонской области
«Где находятся рамки»: военкор жестко ответил Стерлигову на рынок рабов
Обнуление ипотеки предложили для одной категории россиян
Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.