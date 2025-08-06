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06 августа 2025 в 00:52

«Хочу вытащить нас»: Трамп поделился планами США по Украине

Трамп заявил, что старается вытащить США из участия в украинском кризисе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп подтвердил свои намерения завершить участие страны в конфликте на Украине. Такое заявление он сделал, комментируя новый украинский закон о повышении предельного возраста мобилизации до 60 лет.

Отвечая на вопрос журналистов, американский лидер назвал ситуацию «бардаком». Он подчеркнул, что активно работает над выходом США из этого кризиса.

Это бардак, и я здесь, чтобы вытащить нас оттуда. <...> Это проблема [бывшего президента США Джо] Байдена, и мы очень упорно работаем, чтобы вывести нас из нее, — заявил Трамп.

Президент также добавил, что за последние пять месяцев ему удалось «остановить пять конфликтов», хотя конкретных деталей не привел. Данное высказывание прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в Вашингтоне о дальнейшей поддержке Киева.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российских нефтеналивных судов. Эти меры могут быть приняты, если Москва не согласится на американские условия по прекращению огня на Украине. Решение будет утверждаться после возвращения спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа из Москвы.

Дональд Трамп
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