Трамп описал путь, по которому движется Европа

Президент США Дональд Трамп раскритиковал штраф, наложенный Европейской комиссией на платформу X. Американский лидер предупредил, что Европа «движется в очень плохом направлении».

Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась, — констатировал он.

Ранее стало известно, что новая Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов вызвала резкое недовольство среди европейских политиков. По информации СМИ, источник был «в ярости» после ознакомления с документом и назвал содержащиеся в нем обвинения в адрес Европы «очень тревожными».

Тем временем испанская газета Mundo написала, что страны Европы и Азии осознали, что добиваться расположения президента Соединенных Штатов Трампа необходимо через его специального посланника Стива Уиткоффа — только так можно «достучаться» до американского лидера. При этом журналисты обратили внимание, что официально за дипломатию в США отвечает госсекретарь США Марко Рубио.