Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 10:58

В Европе догадались, как нужно добиваться расположения Трампа

Mundo: Европа осознала, что добиваться расположения Трампа нужно через Уиткоффа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Страны Европы и Азии осознали, что добиваться расположения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа необходимо через его специального посланника Стива Уиткоффа, сообщает испанская газета Mundo. При этом журналисты обратили внимание, что официально за дипломатию в США отвечает госсекретарь США Марко Рубио.

На бумаге Марко Рубио отвечает за дипломатию США, но в столицах Европы и Азии стало ясно, что для того, чтобы по-настоящему достучаться до президента, зачастую лучше добиваться расположения Уиткоффа, — говорится в материале.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что переговоры Уиткоффа и президента России Владимира Путина в Москве были важными. Он добавил, что Альянс тесно координируется с США по этому вопросу.

Вместе с этим лидер правой французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо утверждает, что президент Франции Эммануэль Макрон хотел испортить поездку Уиткоффа в Россию. По его словам, для этого политик попытался поддержать украинского лидера Владимира Зеленского.

США
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
переговоры
Европа
Азия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 3 декабря: что завтра, недомогание, тревожность
Пленный заявил о загадочном исчезновении иностранной техники из частей ВСУ
В Казахстане уточнили сроки завершения расследования крушения AZAL
Зеленский не дождался встречи со спецпосланником Трампа и улетел на Украину
Вынесен приговор члену банды Басаева
Россиянам рассказали, в каком случае у них спишут деньги со счета в банке
Власти Египта подняли сборы за въезд в страну
В Москве на вокзале задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов
Аналитик оценил вероятность блокировки WhatsApp
Секрет вкуснейших пирожков из слоеного теста за копейки
Четвертая жена Ефремова скончалась спустя 10 месяцев после смерти третьей
В Европе догадались, как нужно добиваться расположения Трампа
«Прошлая ночь была важной»: Рютте оценил переговоры Уиткоффа в Москве
«Я готов»: Зеленский отреагировал на итоги встречи Путина и Уиткоффа
Путин поздравил Российский центр неврологии с 80-летием
Покинувший РФ ведущий «Модного приговора» раскрыл детали задержания в США
В Госдуме ответили, почему РФ и США сохранили детали переговоров в тайне
Названы признаки, по которым можно отличить легальный алкоголь от подделки
Бывшую главу дипслужбы ЕС освободили после задержания за мошенничество
В Дагестане сделали ужасающую находку на берегу моря
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.