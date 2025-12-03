В Европе догадались, как нужно добиваться расположения Трампа

Страны Европы и Азии осознали, что добиваться расположения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа необходимо через его специального посланника Стива Уиткоффа, сообщает испанская газета Mundo. При этом журналисты обратили внимание, что официально за дипломатию в США отвечает госсекретарь США Марко Рубио.

На бумаге Марко Рубио отвечает за дипломатию США, но в столицах Европы и Азии стало ясно, что для того, чтобы по-настоящему достучаться до президента, зачастую лучше добиваться расположения Уиткоффа, — говорится в материале.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что переговоры Уиткоффа и президента России Владимира Путина в Москве были важными. Он добавил, что Альянс тесно координируется с США по этому вопросу.

Вместе с этим лидер правой французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо утверждает, что президент Франции Эммануэль Макрон хотел испортить поездку Уиткоффа в Россию. По его словам, для этого политик попытался поддержать украинского лидера Владимира Зеленского.