03 декабря 2025 в 10:57

«Прошлая ночь была важной»: Рютте оценил переговоры Уиткоффа в Москве

Рютте: переговоры Уиткоффа с Путиным по украинскому урегулированию были важными

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным в Москве были важными, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Он добавил, что Альянс тесно координирует с США по этому вопросу, передает РИА Новости.

Прошлая ночь, конечно, была важной. Будут и другие шаги, но вы не услышите от меня комментариев по каждому промежуточному этапу. Мы тесно координируемся с американцами, но не комментируем каждый шаг, — сказал Рютте.

Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле длились около пяти часов. Со стороны России в диалоге приняли участие помощник главы государства Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель по международному экономико-инвестиционному взаимодействию Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представлял Джаред Кушнер, известный бизнесмен и инвестор, владелец фирмы Affinity Partners, а также зять действующего президента США Дональда Трампа.

Дмитриев в социальной сети Х позитивно высказался о состоявшейся в Кремле встрече Путина с Уиткоффом. Посвященные урегулированию ситуации на Украине переговоры он назвал продуктивными.

«Прошлая ночь была важной»: Рютте оценил переговоры Уиткоффа в Москве
