Дмитриев оценил встречу Путина и Уиткоффа

Спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети Х позитивно высказался о состоявшейся в Кремле встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Посвященные урегулированию ситуации на Украине переговоры он назвал продуктивными.

Продуктивно, — написал Дмитриев по итогам встречи.

По мнению члена Совета по внешней и оборонной политике Андрея Климова, приезд зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву говорит об особой важности планируемой встречи между российской и американской сторонами. Данный визит связан не столько с деловыми проектами, сколько с высокой степенью доверия, которой пользуется эмиссар, считает он.

Позже российский лидер прокомментировал претензии европейских государств, связанные с их неучастием в украинских мирных переговорах. Он напомнил, что инициатива отказа от участия в этом диалоге изначально исходила от самих европейских политиков.