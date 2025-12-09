Стало известно об ограничениях в трех аэропортах на Кавказе В аэропортах Грозного, Магаса и Владикавказа ввели временные ограничения

В аэропортах Грозного, Магаса и Владикавказа ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, меры обусловлены обеспечением безопасности перелетов.

Аэропорты Грозный (Северный), Магас, Владикавказ (Беслан). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее в ряде аэропортов Поволжья и на юге России были сняты временные ограничения на прием и вылет самолетов. К работе в штатном режиме вернулись воздушные гавани во Владикавказе, в Волгограде, Грозном, Магасе, Нальчике, Оренбурге и Орске. За время действия ограничений произошли корректировки маршрутов. Два самолета, летевших в Оренбург, были вынуждены уйти на запасной аэродром.

В начале декабря появилась информация, что несколько десятков граждан России отказались покидать борт самолета в Казахстане. Воздушное судно приземлилось не в пункте назначения, а в другом городе, расположенном в 1500 километрах от него. Пассажирам просто предложили покинуть салон в степи рядом с Актау.